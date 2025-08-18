東京湾のきらめく景色を望むグランドニッコー東京 台場「The Grill on 30th」では、2025年9月1日～11月30日の期間、秋の味覚とぶどうスイーツを堪能できる『秋のプリフィックスランチ』が登場。選べる前菜やメインに加え、シャインマスカットや長野パープルなど4種のぶどう食べ比べを含むデザートブッフェ付き。秋色に染まる贅沢なランチタイムで、旬の美味しさを心ゆくまで楽しめます。 4種の高級