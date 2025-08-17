人生の一大イベント、結婚。育ててもらった父母の戸籍を離れ、パートナーとひとつの戸籍を作ります。今子育て中のママたちはどのような日に入籍届を出したのでしょうか？「ママスタセレクト」とママの交流掲示板「ママスタコミュニティ」が実施したアンケート「婚姻届、いつ提出した？」に、15,930人のママから回答が寄せられました。結婚という人生の節目に、どのような日を選んだのか、ママたちの声とともに結果を紹介します。