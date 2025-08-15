JR長野駅の男女3人殺傷事件で身柄を確保され、捜査員らに囲まれて車に乗り込む矢口雄資容疑者＝1月、長野市JR長野駅前で1月、会社員丸山浩由さん＝当時（49）＝ら男女3人が殺傷された事件で、長野地検が殺人容疑などで3回逮捕された長野市の無職矢口雄資容疑者（47）を週明け18日にも殺人罪で起訴する方針を固めたことが15日、捜査関係者への取材で分かった。他の男女2人への殺人未遂罪でも起訴する見通し。精神状態を調べる鑑