全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋のビヤホール『BIERRISE（ビアライゼ）’98』です。弾力のある泡に雑味が溶け込み甘みが際立つビール注ぎの名手・松尾光平さんが注ぐ「アサヒ樽生マルエフ」は、驚くほどのどをスーッと通っていく。そして不思議なことに、甘みで口中が満たされる。松尾さん曰く、「麦の甘みを引き出してあげるのがうまい注ぎ方だね。苦みや炭酸の