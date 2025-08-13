東大阪大柏原の応援に姉妹校など計4校が駆けつけたドタバタの2週間だった。第107回全国高校野球選手権は12日、大会第7日目が行われ、第3試合で東大阪大柏原が尽誠学園（香川）と対戦し0-3で敗れた。初戦突破とはならなかったが、東大阪大柏原のアルプススタンドには、他校からの心強い味方が駆けつけていた。激戦の大阪府大会を勝ち抜いた強豪校に応援団はない。14年ぶり2回目の出場を決めた東大阪大柏原だったが、この日球児