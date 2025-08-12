プロ野球記録の３９試合連続無失点まで、あと１試合に迫る阪神の石井大智投手（２７）が１１日、雨天中止になったことを受けて指名練習に参加。抑えの岩崎優投手（３４）が１２日に最短で再昇格となる見込みだが、デイリースポーツ評論家・佐藤義則氏（７０）は「石井の抑えが適任」と持論を語った。◇◇岩崎が１０日間の抹消期間を経て１軍に再昇格するみたいだけど、現状では石井をこのまま抑えとして起用していくの