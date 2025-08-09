昨季のセリエAは屈辱的な8位で終えたミランだが、今季は一気に優勝候補となるかもしれない。そう期待をかけるのは、伊『Gazzetta dello Sport』だ。ミランは今夏にマッシミリアーノ・アッレグリが指揮官に復帰しており、セリエAでの経験値は抜群だ。アッレグリの手腕、そして今夏の市場での動きから、同メディアはミランにスクデットを狙う力があると感じているのだ。「ミランはスクデットを争えるか。答えはほぼYesとなる。ほぼYe