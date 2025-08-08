都会的なグレーカラーで、フェミニンなレースをぐっと大人顔に落とし込んだ1枚。動くたび揺れるタック入りのヘムがドラマチック。ハイソなグレーカラーと「甘すぎないレース」が今の気分にフィット出典: 美人百花.comレーストップスをレイヤードしたようなワザありデザインも洒落っ気満点。夏らしいバッグで爽やかに。ワンヒ