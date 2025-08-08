福岡県北九州市の「京町銀天街」にあるうどん店「元祖 京家」を経営する中本隆さん（59歳）はかつて、北九州に本部を置く特定危険指定暴力団工藤会」の幹部だった。20年以上ヤクザの世界に身を置いた中本さんが一般社会に復帰するまでの紆余曲折は、前編記事『【工藤会幹部】から異色の転身。元ヤクザが「暴力団追放」の商店街でうどん屋を開業するまで』の通りだ。「元暴力団員」の過去がありながらも、地域の人々に手を差し伸