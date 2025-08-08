リップブー・タン氏【ニューヨーク共同】トランプ米大統領は7日、自身の交流サイト（SNS）で「重大な利益相反」があるとして、米半導体大手インテルのリップブー・タン最高経営責任者（CEO）の辞任を求めた。具体的な理由は明らかにしなかったが、タン氏と中国企業との関係が報じられたことが背景にあるとみられる。トランプ氏はこの日、SNSに「インテルのCEOは重大な利益相反を抱えており、直ちに辞任しなければならない」と