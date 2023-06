2023年5月、サーバー向け製品を中心に開発・販売している中国企業のPowerLeader(宝徳)がx86互換のCPUを発表しました。モデル名「P3-01105」として公にされたこのCPUは調査によりIntel製CPUと酷似しているとの指摘がありましたが、PowerLeaderが後日詳しい情報を明らかにしました。Chinese chipmaker insists it has Intel on-side, not inside • The Registerhttps://www.theregister.com/2023/06/09/boade_x86_intel_collab