中桐衣麻さんと“本拠地”エリアに誕生した飲食店を訪問北海道ボールパークFビレッジに開業した飲食商業施設「SUNNY TERRACE（サニーテラス）」内、6月25日にオープンした3店舗のひとつ、ナポリピッツァの名店「アンティーカ・ピッツェリア・ダ・ミケーレ 北海道」をファイターズガールの中桐衣麻（なかぎり・えま）さんとレポートしました。ナポリの街角で150年以上にわたり、多くの人々を魅了し続けてきた伝説のピッツェリア