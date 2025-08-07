¥Ï¥à¥Á¥¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ë´¬¤¹þ¤á¤ë¤«¡×¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¡È¿·Å¹ÊÞ¡É¤Ç¸ì¤ë·è°Õ
Ãæ¶Í°áËã¤µ¤ó¤È¡ÈËÜµòÃÏ¡É¥¨¥ê¥¢¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿°û¿©Å¹¤òË¬Ìä
¡¡ËÌ³¤Æ»¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯F¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ë³«¶È¤·¤¿°û¿©¾¦¶È»ÜÀß¡ÖSUNNY TERRACE¡Ê¥µ¥Ë¡¼¥Æ¥é¥¹¡Ë¡×Æâ¡¢6·î25Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿3Å¹ÊÞ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥«¡¦¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡¦¥À¡¦¥ß¥±¡¼¥ì ËÌ³¤Æ»¡×¤ò¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤ÎÃæ¶Í°áËã¡Ê¤Ê¤«¤®¤ê¡¦¤¨¤Þ¡Ë¤µ¤ó¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥Ý¥ê¤Î³¹³Ñ¤Ç150Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥«¡¦¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡¦¥À¡¦¥ß¥±¡¼¥ì¡×¡£À¤³¦10¤«¹ñ°Ê¾å¤Ë73Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·Å¹ÊÞ¤¬¡¢F¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¿·Å¹ÊÞ¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÁÇºà¤È¤Ê¤ë¾®ÇþÊ´¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¥ª¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Ä¥¡ÍÒ¤Þ¤Ç¤â¥Ê¥Ý¥ê¤«¤éÄ¾Á÷¡£ÁÏÀßÅö½é¤«¤é·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¡¢Ìîµå´ÑÀï¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢F¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥é¥ó¥Á¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¡£¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎÁë¤«¤é¤ÏF¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Î¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢³«Êü´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Å¹Æâ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÅöÃÏ¸ÂÄê¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ñ¥¹¥È¡ÊÁ°ºÚ¡Ë3ÉÊ¤â¤ª´«¤á¤À¡£
¡¡Ãæ¶Í°áËã¤µ¤ó¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Äï¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¸³¤·¤¿¡£²ÃÆþÁ°¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¶Í¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤â¤é¤¦¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¤¤¤«¤Ë´¬¤¹þ¤á¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤ë¤È¤½¤ì¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡F¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÌ¾Å¹¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤È²¹¤«¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£Ìîµå´ÑÀï¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢F¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢ÅÁÅý¤Èµ»¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¥À¡¦¥ß¥±¡¼¥ì¤ÎÌ£¡×¤òÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë