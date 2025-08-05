あくまでも優先交渉権を得ただけで、契約はまだなんです。1番艦は2029年にデビュー予定オーストラリア国防省は2025年8月5日、同国海軍向けに導入予定の新型フリゲートについて、日本のもがみ型護衛艦のアップグレードモデル、いわゆる「改もがみ型」（自衛隊呼称は新型FFM）をベースにハナシを進めると発表しました。オーストラリアに提案されていた改もがみ型フリゲートのイメージCG（画像：オーストラリア国防省）。新型フリ