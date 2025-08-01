Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹­Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢TGC ¹­Åç 2025¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢µ­¼ÔÈ¯É½²ñ¤¬¹­Åç»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ØTGC ¹­Åç 2025¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈUNITE THE SMILE¡É8Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ØTGC ¹­Åç 2025¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈUNITE THE SMILE¡É¡£¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò