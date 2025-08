東京ガールズコレクション実行委員会は、2025年12月6日(土)に広島グリーンアリーナにて、『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』(以下、TGC 広島 2025)を開催することを発表した。それに伴い、記者発表会が広島市内で行われた。『TGC 広島 2025』テーマは“UNITE THE SMILE”8年ぶりの開催となる『TGC 広島 2025』のテーマは“UNITE THE SMILE”。原爆投下から80年という節目を