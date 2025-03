「MLB 東京シリーズ by Guggenheim」米大リーグのドジャースとカブスが「MLB 東京シリーズ by Guggenheim」のため来日。18、19日に開幕カードで対戦した。米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーターで、日本ファンにも広く知られるキルステン・ワトソンさんが19日に東京ドームのグラウンドで取材に応じた。初めての来日。大いに楽しんだ日本の文化、風景についても教えてくれた。(取材:THE AN