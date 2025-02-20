イタリア1部アタランタは19日、UEFAチャンピオンズリーグ決勝ラウンドプレーオフ2ndレグでベルギー1部のクラブ・ブルッヘと対戦、1-3で敗れた。アタランタのエースでもあるナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンは後半1分に得点をするなど孤軍奮闘の活躍だったが、この試合でPKを失敗していた。試合後、アタランタの監督であるイタリア人指揮官ジャン・ピエロ・ガスペリーニ氏は「ルックマンがあのペナルティキックを蹴るべきで