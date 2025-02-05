ニコラス・ケイジが、AIによる演技の“操作”を警告した。カリフォルニア州ユニバーサルシティで2月2日に開催されたサターン賞で、「ドリーム・シナリオ」で賞に輝いたニコラスが、AIにより演技に手を加えさせないよう俳優たちに呼び掛けた。ニコラスは、監督のクリストファー・ボルグリに感謝の言葉を述べた後、こう語った。「私を動揺させるもうひとつの世界がある。それは今、私たち皆の周りで起こっている。新しいAIの世界だ」