1月30日（木）の『アメトーーク！』では、「熊元プロレス大好き芸人」が放送される。【映像】アメトーーク！恒例の食シリーズ最新作は「ナス」 博多華丸による「アナッス25」も！2023年の『THE W』優勝以降、大活躍中の紅しょうが。そこで今回は、全力投球から繰り出される言動がおもしろすぎると大人気、熊元プロレスの知られざる素顔を丸ハダカにする「熊元プロレス大好き芸人」を開催。「まだまだおもしろさを伝えきれてない！