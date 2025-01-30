ANA／JAL、外資系エアライン、LCC（格安航空）など航空会社の国際線の新規開設に関して、2025年こそ実現してほしい都市を9カ所、ランキング形式で紹介しよう。（ライター前林広樹）インバウンドや乗り継ぎの需要あり日本発着の新規路線開設に期待大！コロナ禍が収束しても、円安や物価高の影響などもあり、日本人の海外旅行需要は完全回復していない。しかし、意外にも日本発着の国際線には新規路線開設が多数、期待されている