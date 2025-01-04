ＮＥＷＳ ＤＩＧはＴＢＳ系列２８局が参加しているニュースサイトです。 ＴＵＹがＮＥＷＳ ＤＩＧで発信したニュースの中で、どれだけそのニュースが見られたかを表す、アクセス数などを基にしたランキングを別記事でお伝えしていますが、ここではランキングに入りきらなかった２０２４年の月ごとの注目ニュースを振り返ります。 ここで振り返るのは、１１月のニュース、「投票所の入場整理券一部