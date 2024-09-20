ある日突然、赤ちゃんのベッドが電動バウンサーに…！大型犬2頭の個性あふれるリアクションが話題です。YouTubeチャンネル「ゴンとサンGON&SAN」に投稿された動画は記事執筆時点で176万再生を突破、「表情の違いが愛おしい」「2人ともいいお姉ちゃん！」と人気を集めています。 【動画：大型犬2頭が『電動バウンサーに乗った赤ちゃん』を見つけた結果…『反応の違い』が可愛すぎる】 電動バウンサーを購入