タレントのヒコロヒー（34歳）が、9月18日に放送されたバラエティ番組「世界頂グルメ」（日本テレビ系）に出演。合コンで女友達から注意される「ほんと悪いクセ」を打ち明けた。番組は今回、タレントの大久保佳代子とヒコロヒーによる、韓国・ソウルの韓国グルメ旅を放送。2人はマッコリなどをどんどん飲んでいき、徐々に酔っ払った姿を露わにしていく。その中で、合コンの話になり、ヒコロヒーは「コンパとか行くと、私の場合は、