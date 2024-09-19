お笑い芸人のやす子（26歳）が、9月18日に放送されたバラエティ番組「世界頂グルメ」（日本テレビ系）に出演。“ベロベロに酔っ払うとどうなる？”との質問に答えた。番組は今回、タレントの大久保佳代子とヒコロヒーによる、韓国・ソウルの韓国グルメ旅を放送。2人はマッコリなどをどんどん飲んでいき、徐々に酔っ払った姿を露わにしていく。そのVTRをスタジオで見守っていたお笑いコンビ・ハライチの岩井勇気が「ベロベロに酔っ