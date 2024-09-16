フリーアナウンサーの有働由美子が9月16日、阪神甲子園球場で行われた始球式に登板。ノーバンで会場を沸かせた。有働は阪神甲子園球場の開場100周年へのお祝いや感謝の気持ちを込め、背番号「100」のユニフォームに身を包んで人生2回目の始球式へ。ダイナミックな投球フォームから繰り出されたボールは、ノーバウンドでキャッチャーミットに収まり、試合前の会場を熱く沸かせた。球式を終えた有働は「前回は『結婚式』と表現しまし
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「木村君」草なぎがつぶやいた?
- 2. 年の30%以上入院 壇蜜が現状吐露
- 3. 複数男児が女児を触る 2次被害に
- 4. 「きょうのわんこ」急死の波紋
- 5. 東京が「家庭ゴミ有料化」を検討
- 6. 小泉元首相 息子に「苦言」
- 7. 子失った米母 12年後娘死なせる
- 8. ヤマ発社長の娘 就寝中に父襲う?
- 9. 一室で男性が死亡 通報の女逮捕
- 10. 生放送でハプニング マツコ謝罪
- 1. 複数男児が女児を触る 2次被害に
- 2. 東京が「家庭ゴミ有料化」を検討
- 3. ヤマ発社長の娘 就寝中に父襲う?
- 4. 一室で男性が死亡 通報の女逮捕
- 5. 娘逮捕 負傷のヤマ発社長が謝罪
- 6. 反抗期? 悠仁さまの行動に驚き
- 7. 娘の「ツケ」1800万円を肩代わり
- 8. アスリート遺伝子の研究を停止
- 9. パトカー破壊か 15歳高校生逮捕
- 10. 大学内の県道で事故 男性死亡
- 1. 小泉元首相 息子に「苦言」
- 2. 進次郎氏の「アピール」に失笑
- 3. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 4. 進次郎氏の発言「高校生みたい」
- 5. 総裁選で日本終了? 森永氏が言及
- 6. 兵庫県知事の進退 重大局面へ
- 7. 顔モザイクでAV出演 身バレ原因
- 8. 大阪万博「火星の石」を展示へ
- 9. 石破氏、「核共有」議論を 上川氏慎重…
- 10. 首相 菅直人氏に「猛省求める」
- 1. 子失った米母 12年後娘死なせる
- 2. 暗殺未遂巡りマスク氏が問題発言
- 3. 人気のカバの赤ちゃんに悪質行為
- 4. ジュース再利用 韓国屋台に批判
- 5. 「SHOGUN」米国人にウケた理由
- 6. 整形疑うも…美しすぎるノ・ミヌ
- 7. 100m先の救急室行けず死亡 韓国
- 8. セレーナ・ゴメス 子産めない体
- 9. トランプ氏を暗殺未遂 息子混乱
- 10. 保育園行ったはずの双子死亡 米
- 1. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 2. 子持ち35歳娘の相談 内容にあ然
- 3. 1000万過少申告 追徴免れた理由
- 4. 兄から生保の扶養照会 断れる?
- 5. 1強だったGoPro 赤字転落の理由
- 6. 年収2000万円「私服はユニクロ」
- 7. 北陸新幹線 米原ルート議論再燃
- 8. 貯まらない節約家 大勢いるワケ
- 9. 株主優待 食事券がもらえる銘柄
- 10. 安定性か 就活生が狙う人気企業
- 1. 「スタバなう」X投稿増殖の理由
- 2. 【トレビアン】ニコニコ動画のアクセス…
- 3. 「画素数の競争はもはや過去」：富士フ…
- 4. 4Kディスプレイ なぜ普及せず?
- 5. Blackmagic Cintel Film Scannerを使用…
- 6. 1組のディスプレイ・キーボード・マウ…
- 7. ドローンを活用した新スマート物流「Sk…
- 8. ahamoやirumo、UQ mobile、Y!mobile、L…
- 9. [スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobil…
- 10. 【トレビアン】Googleマップで女性の胸…
- 1. 元代表のYUGO氏逮捕? BD公式声明
- 2. 甲子園で話題 女子マネの水着姿
- 3. 「松井凄すぎ」大谷も届かぬ記録
- 4. IOC会長選 日本人が初の立候補
- 5. 久保は「リスペクトが欠如」指摘
- 6. 高橋大輔氏 建築業界で才能発揮
- 7. 新たな白毛馬「ゴージャス」話題
- 8. 北朝鮮にブラジル完敗 驚きの声
- 9. 元ブラジル代表FW Jリーグ移籍か
- 10. 誰もが大谷だと MVP予想に米共感
- 1. 「木村君」草なぎがつぶやいた?
- 2. 年の30%以上入院 壇蜜が現状吐露
- 3. 「きょうのわんこ」急死の波紋
- 4. 生放送でハプニング マツコ謝罪
- 5. 警察に「ガキが」配信中に逮捕
- 6. 木下ゆうか「双極性障害」を告白
- 7. 社長の愛人? 保科有里が真相語る
- 8. 広末涼子 久々TV出演も厳しい声
- 9. timeleszの審査 菊池風磨が本音
- 10. 伊勢谷友介 危険行為動画が炎上
- 1. 愛妻家の夫が10年隠した秘密に涙
- 2. 暴走…裸にひん剥かれて受胎儀式
- 3. Peachy読者が一番気になった!?2024年の…
- 4. 秋に美人見え叶うZARA服 大注目
- 5. 男性に乗っててほしくない車 1位
- 6. 個室でDQNカップルが行為 店あ然
- 7. ムダ毛処理に悩んだJK 最終手段
- 8. まだ間に合うよ〜〜〜っ！Peachyで紹介…
- 9. 1台4役 ニトリのまな板全国発売
- 10. 夫他界「アンタのせい」姑と絶縁