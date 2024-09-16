フリーアナウンサーの有働由美子が9月16日、阪神甲子園球場で行われた始球式に登板。ノーバンで会場を沸かせた。有働は阪神甲子園球場の開場100周年へのお祝いや感謝の気持ちを込め、背番号「100」のユニフォームに身を包んで人生2回目の始球式へ。ダイナミックな投球フォームから繰り出されたボールは、ノーバウンドでキャッチャーミットに収まり、試合前の会場を熱く沸かせた。球式を終えた有働は「前回は『結婚式』と表現しまし