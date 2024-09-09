女優の長澤まさみ（37歳）が、9月8日に放送されたトーク番組「日曜日の初耳学」（MBS・TBS系）に出演。「仲良し」である三谷幸喜氏の“理系の考え方”を目の当たりにしたことがあると語った。映画「スオミの話をしよう」の監督・脚本を務めた三谷幸喜氏が番組のゲストとして登場。三谷氏をよく知る人物として、三谷作品の常連で「スオミの話をしよう」の主演を務める長澤まさみがVTR出演し、三谷氏と「仲良しなんですよ」と話す。