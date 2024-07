海で遊んでいる際にApple Watchを紛失したという人物が、Appleデバイスに搭載されている「探す」機能のおかげで、失くしてから22カ月後になって使える状態のApple Watchを取り戻すことに成功したと報告しています。Found: Apple Watch Lost in the Ocean for over 1.5 years, still work? - YouTubeApple Watch Lost in the Sea Found 18 Months Later, Still Workshttps://appleinsider.com/articles/24/07/13/find-my-feature-he