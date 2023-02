Twitterはアカウントのセキュリティを強化するための方法として2要素認証(2FA)を提供しています。2FAでは「ショートメール」「認証アプリ」「セキュリティキー」の3つのいずれかを使って認証を行うこととなるのですが、このうちショートメールを使ったものを有料化するとTwitterが発表しました。An update on two-factor authentication using SMS on Twitterhttps://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2023/an-update-on-two