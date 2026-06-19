株式会社ＳＵＢＡＲＵ、「LegalOn」を導入

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・グループ CEO 角田 望）は、東証プライム市場に上場し、自動車「スバル」を中心にグローバルに事業を展開している株式会社ＳＵＢＡＲＵ（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役社長 大崎 篤）に、法務特化型AIエージェント搭載のProfessional AI for Legal「LegalOn」（ https://www.legalontech.com/jp/ (https://www.legalontech.com/jp//?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=pr_20260619)）を導入いただいたことをお知らせします。

■「LegalOn」導入背景・選定理由

（１）導入背景・理由

株式会社ＳＵＢＡＲＵでは、従来「LegalForce」と「LegalForceキャビネ」を一部の部門で導入していましたが、契約案件受付から審査、締結後の保管までを一元的に管理することや、さらなるナレッジ蓄積・活用を行いたいというニーズが高まっていました。そこで、先行導入していた部門など、複数の部門において、改めて複数のリーガルテックシステムを検討し、これらのニーズに応えられる強みを持った「LegalOn」の導入を決定しました 。





（２）今後期待すること

「LegalOn」を導入することで、契約ライフサイクル管理（Contract Lifecycle Management）を実現し、ナレッジの有効活用による生産性向上につなげたいと考えています。



■株式会社ＳＵＢＡＲＵについて（ URL：https://www.subaru.co.jp/ ）- 会社名 ：株式会社ＳＵＢＡＲＵ- 代表者 ：代表取締役社長 大崎 篤- 事業内容：【自動車】自動車ならびにその部品の製造、販売および修理【航空宇宙】航空機、宇宙関連機器ならびにその部品の製造、販売および修理- 本社 ：東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル- 設立 ：1953年（昭和28年）7月15日- 従業員数：17,885人（連結会社 合計37,866人）（2025年3月31日現在）- 資本金 ：153,795 百万円（2024年3月31日現在）- 上場区分：東証プライム市場﻿（証券コード：7270）■「LegalOn」について（ URL：https://www.legalontech.com/jp/(https://www.legalontech.com/jp//?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=pr_20260619) ）

法務特化型AIエージェント搭載のProfessional AI for Legal「LegalOn」は、国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、法務起点で企業を成長させるサービスです。「LegalOn」に搭載されている法務特化型AIエージェント「LegalOnアシスタント」が、法務相談、マターマネジメント、リーガルリサーチ、契約書レビュー、契約書管理など、法務業務における煩雑な確認作業や正確性が求められるタスクをサポート。弁護士監修コンテンツや外部情報と連携しながら自律的に処理を行い、業務を行う中で自然とナレッジが蓄積される環境を実現します。「LegalOn」は法務チームのために開発されたProfessional AIとしてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。



株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/ ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたProfessional AI for Legalのグローバルリーディングカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、法務特化型AIエージェント搭載の「LegalOn」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2026年3月末時点で8,500社を突破しています。また、事業領域を拡大し次世代ガバナンス・プラットフォーム「GovernOn（ガバオン）」なども提供しています。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。



会社概要- 会社名 ：株式会社LegalOn Technologies- 代表者 ：執行役員・グループ CEO 角田 望- 事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発- 本社 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F- 設立 ：2017年4月- 資本金等：201.5億円（資本準備金等含）