アスエネ、東証プライム上場企業のサステナビリティ推進者が集う「第2回 ASUENE Sustainability Roundtable」を開催

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、2026年6月5日に赤坂インターシティコンファレンスで「第2回 ASUENE Sustainability Roundtable」を開催しました。

本イベントは、「SSBJ対応の課題と取り組みを学び、つながる場」をテーマに、大企業・東証プライム上場企業を中心としたサステナビリティ実務責任者など約60名が参加しました。当日は、KDDI株式会社、日立建機株式会社の実務責任者が登壇し、SSBJ対応を見据えた開示・保証対応、環境データ管理、グローバル規制対応の実務について共有しました。

イベント後のアンケートでは、全体セッション満足度96％、9割以上の参加者が次回も参加したいと回答しました。制度理解にとどまらず、実務責任者同士が課題を共有し、次の対応を検討する場として高い評価を得ました。

SSBJ対応は制度理解から実装フェーズへ。非財務データ基盤の整備が課題に

SSBJ基準の適用開始により、企業のサステナビリティ対応は、任意の情報開示から、経営・財務と接続した開示実務へ移行しています。企業には、CO2排出量の算定に加え、連結グループ全体でのデータ収集、Scope3を含むサプライチェーン情報の管理、第三者保証を見据えたデータ統制が求められています。一方で、実務ではデータ形式の統一、根拠資料の管理、社内承認プロセスの整備などが課題となっており、SSBJ対応は制度理解から実装フェーズへ移りつつあります。

第三者保証を見据えたデータ管理と内部統制の重要性

開会講演では、アスエネ株式会社 アスエネ事業・アスエネサプライチェーン事業 営業部統括 ゼネラルマネージャー 橋本 真一郎 ミヒャエルが、グループ・連結ベースの非財務データを早期に収集し、開示に耐えうる形で整理する重要性を説明しました。続いて、アスエネヴェリタス株式会社 取締役CCO 小池 心平が、第三者保証に耐えうるデータ管理や内部統制、判断根拠・記録の整備について解説しました。

開示・保証対応の実務課題を共有し、企業間で次の一手を考える場に

KDDI株式会社 地域共創・SX推進本部 サステナビリティ企画部 環境グループ グループリーダー 兵田 聡氏は、「サステナビリティ情報開示と環境データ管理の実務」をテーマに登壇しました。KDDIでは、国内外150社以上のグループ会社を対象に、Scope1・2では自社システム、Scope3では「ASUENE」をはじめとする外部システムを活用しながら、環境データを集約しています。講演では、請求書や伝票などの根拠資料、承認プロセス、確認記録まで含めた管理の重要性が共有されました。

日立建機株式会社 サステナビリティ本部 サステナビリティ推進部 ESG推進グループ 部長代理 村山 邦雄氏は、グローバル製造業における算定・開示実務について講演しました。同社は、国内のSSBJ対応に加え、欧州のCSRD対応も見据え、全社横断で開示体制の整備を進めています。講演では、Excel管理から脱却し、拠点ごとに異なるデータを継続的に収集・管理する仕組みの必要性や、制度理解と実務判断を支える伴走支援の重要性が共有されました。

後半のラウンドテーブルでは、当社社員が各テーブルのファシリテーターを務め、参加者同士がSSBJ対応や開示・保証に向けた課題を共有しました。各テーブルでは、社内体制の構築、保証対応、マテリアリティと開示項目の接続など、実務起点の議論が行われました。参加者からは、KDDIや日立建機の実務事例に加え、他社の担当者と課題を共有できた点が評価されました。

詳細なイベントレポートはこちら

https://asuene.com/media/7630/

イベント概要

・名称：第2回 ASUENE Sustainability Roundtable

・開催日：2026年6月5日（金）

・会場：赤坂インターシティコンファレンス

・参加対象：東証プライム上場企業のサステナビリティ責任者・担当者

・参加者数：約60名

「ASUENE」について

「ASUENE」は、サステナビリティAIプラットフォームです。AI活用によるScope1-3の排出量の可視化や報告・情報開示に加え、CFP/LCA算定、CDP、SBTi、CSRD、TCFD、TNFD、SSBJなど、国内外の規制やイニシアチブに対応した高度なコンサルティングも提供しています。CO2見える化サービス、国内累計導入社数No.1を誇ります（東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点）。

ASUENEサービスサイト：https://asuene.com

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントAIプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・サステナビリティ採用AIプラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット統合AIプラットフォーム 「Carbon EX」

・第三者保証/検証・開示アドバイザー「ASUENE VERITAS」

・AIデータ連携プラットフォーム「Anyflow」

・AIエネルギー削減プラットフォーム「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門一丁目3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 6階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/