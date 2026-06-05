ニコン　解像度1.5μm（L/S）のデジタル露光装置を開発

アドバンストパッケージング向けデジタル露光装置のラインナップを拡充株式会社ニコンは、半導体デバイス製造の後工程にあたるアドバンストパッケージング向けに、1.5μm※1（L/S※2）の解像度で生産性の高い、デジタル露光装置の開発を進めています。スループットは、昨年7月から受注を開始している「DSP-100」※3の 50 panels / hourから、65 panels / hour以上※4へ30%以上の向上を目標とします。なお、本製品は、2027年度中の発売を予定しています。











受注を開始している、解像度1.0 μm（L/S）のデジタル露光装置「DSP-100」





生成AIの普及により、GPU（画像処理半導体）やHBM（広帯域メモリー）をはじめとする次世代半導体デバイスの需要が拡大し、複数の半導体チップを並べて接続するアドバンストパッケージングの採用が加速しています。生産性向上を目的にPanel Level Packagingへの需要も高まる一方で、複数チップの接続を担う大型インターポーザーやFC-BGA基板※5への配線では、お客様が用いるプロセスによって、求められる解像度は多様化しています。



ニコンはお客様との対話を通じて得られたこうしたニーズに応えるため、デジタル露光装置のラインナップを拡充します。解像度1.0μm（L/S）の「DSP-100」に加え、解像度1.5μm（L/S）に適した光学系を搭載し、生産性をより向上させたデジタル露光装置の開発を進めています。さらに、本製品は、光学系を交換することで、解像度1.0μm(L/S)の「DSP-100」としても使用可能で、お客様の将来的なニーズに柔軟に応えます。



ニコンのデジタル露光装置は、フォトマスクが不要なため、お客様のコスト削減や製品開発・製造期間の短縮にも寄与します。また、半導体露光装置の「高解像技術」とFPD露光装置の「高生産性」を両立させ、両装置を長年にわたり開発・販売してきた豊富な知見と充実したサービス体制を有しています。今後もお客様のニーズに最適な露光装置の提供を通して、付加価値の高い半導体製造に貢献していきます。



※1 1µm（マイクロメートル）は、100万分の1メートル（1000分の1mm）を表す



※2 Line and Spaceの略。配線の幅と隣り合う配線同士の間隔のことを指す



※3 2026年度中に発売予定のデジタル露光装置



2025年7月16日発表のプレスリリース：



※4 510×515mm基板の場合



※5 FC-BGAはFlip Chip-Ball Grid Arrayの略。LSIチップの高速化や多機能化を実現する高密度半導体パッケージ基板のこと



生成AIの普及により、GPU（画像処理半導体）やHBM（広帯域メモリー）をはじめとする次世代半導体デバイスの需要が拡大し、複数の半導体チップを並べて接続するアドバンストパッケージングの採用が加速しています。生産性向上を目的にPanel Level Packagingへの需要も高まる一方で、複数チップの接続を担う大型インターポーザーやFC-BGA基板※5への配線では、お客様が用いるプロセスによって、求められる解像度は多様化しています。ニコンはお客様との対話を通じて得られたこうしたニーズに応えるため、デジタル露光装置のラインナップを拡充します。解像度1.0μm（L/S）の「DSP-100」に加え、解像度1.5μm（L/S）に適した光学系を搭載し、生産性をより向上させたデジタル露光装置の開発を進めています。さらに、本製品は、光学系を交換することで、解像度1.0μm(L/S)の「DSP-100」としても使用可能で、お客様の将来的なニーズに柔軟に応えます。ニコンのデジタル露光装置は、フォトマスクが不要なため、お客様のコスト削減や製品開発・製造期間の短縮にも寄与します。また、半導体露光装置の「高解像技術」とFPD露光装置の「高生産性」を両立させ、両装置を長年にわたり開発・販売してきた豊富な知見と充実したサービス体制を有しています。今後もお客様のニーズに最適な露光装置の提供を通して、付加価値の高い半導体製造に貢献していきます。※1 1µm（マイクロメートル）は、100万分の1メートル（1000分の1mm）を表す※2 Line and Spaceの略。配線の幅と隣り合う配線同士の間隔のことを指す※3 2026年度中に発売予定のデジタル露光装置2025年7月16日発表のプレスリリース： https://www.jp.nikon.com/company/news/2025/0716_01.html ※4 510×515mm基板の場合※5 FC-BGAはFlip Chip-Ball Grid Arrayの略。LSIチップの高速化や多機能化を実現する高密度半導体パッケージ基板のこと

関連リンクニコン・ホームページ 半導体・FPDhttps://www.jp.nikon.com/business/products-and-services/semiconductors-and-fpds-top/#anchor-feat04