【世界へ挑むB2Bスタートアップを支援】 Alchemist Japan、第3期プログラムの募集を開始 - 6月25日に東京で説明会開催

アルケミストジャパン合同会社2025年12月ショーケース（Japan Demo Day）の様子

B2Bスタートアップ・アクセラレーターのAlchemist Accelerator, LLC（CEO：Ian Bergman、本社：米国カリフォルニア州、以下「アルケミスト」）およびアルケミストジャパン合同会社（Managing Director：眞鍋亮子、本社：東京都千代田区）は、2024年より実施した日本プログラム第一・二期の成功を踏まえ、この度、第三プログラム（AJ Class 3）の起業家の募集を開始いたします。これに伴い、本プログラムを紹介する説明会を2026年6月25日に東京にて開催します。

１. Alchemist Japan 第3期プログラム(AJ Class 3)の概要

Alchemist Japan プログラム 第三プログラム（AJ Class 3）の主な特徴

● グローバル標準の投資型プログラム：優れた技術力を持つB2Bスタートアップを対象としたエクイティ方式を採用。日本を始めとした、アジア、そして世界中の精鋭チームを募集します。

● 徹底した実践型カリキュラム：ベイエリアから召喚されるトップクラスのコーチ陣によるメンタリングを通じて、顧客開拓、ビジネスモデル構築、VC向けピッチを習熟。独自SNS「Vault」によるグローバルネットワークへのアクセスも提供します。

● サンフランシスコ現地でのプログラムに参加：アルケミストジャパンが提供するプログラムの卒業生は、サンフランシスコでの2週間の現地準備プログラムを経て、アルケミストのサンフランシスコでの約6か月間のフラグシッププログラム（オンライン・対面式のハイブリッド開催）に参加が可能です。

● 実践的な「エンタープライズ・セールス・プレイブック」の習得：プログラムでは起業家チームに対し、米国市場への参入と大手企業からのトラクション獲得を可能にする実践的な「エンタープライズ・セールス・プレイブック」を提供します。参加起業家はSaaS/AIトラック、Deep Techトラックに分かれて6か月のプログラムに参加し、グローバル市場でのトラクション獲得、米国でのデモデー、国際的なVCからの資金調達を目指します。

● 米国デモデーへの参加：2012年の設立以来、Alchemist Acceleratorの卒業スタートアップは、Demo Day後に累計60億ドル超の資金調達を達成しています。出資陣には、Accel、Andreessen Horowitz（a16z）、Bessemer Venture Partners、Felicis Ventures、Floodgate、Forerunner Ventures、General Catalyst、Polaris Partners、Khosla Ventures、Redpoint Ventures、Sequoiaなど、シリコンバレーを代表する世界トップクラスのベンチャーキャピタルが名を連ねています。Alchemistが提供するDemo Dayプラットフォームは、有望なスタートアップと世界有数の投資家を直接結びつける場として高く評価されています。直近のClass 41においても、Demo Day開催以前から8社がすでに総額1,400万ドルの資金調達を完了しており、グローバル投資家からの期待の高さを示しています。Class 41のDemo Day（オンライン形式）は2026年5月27日より配信を開始。現在、多数のスタートアップがVCとの個別面談を進めており、次世代グローバル企業の誕生に向けた動きが加速しています。

プログラムのスケジュールと開催場所

【スケジュール】

応募締切：2026年8月3日（予定）

プログラム開始（言語：英語）：2026年10月（予定）

ショーケース（Japan Demo Day）：2026年12月8日（予定）

【開催場所】

グローバルビジネスハブ東京

５（大手町フィナンシャルシティ グランキューブ3F）

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2

プログラムの詳細及び応募方法の詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください：

http://bit.ly/AlchemistJapan

２. 東京説明会について（6月25日開催）

2026年6月25日夕方から、東京にて説明会を開催いたします。本イベントは、単なるプログラムの説明に留まらず、グローバル展開を志す起業家が備えるべき知見を深め、志を同じくする起業家同士が強固なネットワークを構築する貴重な機会となります。

参加をご希望の方は、以下のリンクよりご登録をお願いいたします：https://lu.ma/AlchemistJapan

AIスタートアップGlidely CEOの及川修氏（AJ Class1）は、AJプログラムについて次のように述べています。「Alchemistへの参加は、Glidelyが「興味深いAIデモ」から、「エンタープライズ企業向けの調達支援プロダクト」へと進化する大きな転機となりました。プログラムで得た実践的なフィードバックによりポジショニングが明確になり、Alchemistのパートナーネットワークを通じて、自力では接点を持つことが難しかったエンタープライズ企業の意思決定者との商談機会を得ることができました。特に、Alchemistが提供するエンタープライズセールスの知見と実践的な支援は、米国での信頼基盤を持たない日本発の創業チームである私たちが、米国市場に参入し、Fortune 1000企業との具体的な商談・導入機会を獲得するうえで大きな後押しとなりました。」

アルケミストは、日本の起業家のポテンシャルを確信しています。私たちの使命は、日本の深いテクノロジーと卓越した才能を、世界トップクラスのビジネスリーダーへと飛躍させることです。この機会に、次世代を担う多くの挑戦者と出会えることを心より楽しみにしています。

また私たちは、日本貿易振興機構（JETRO）、三菱地所株式会社、東京都、One Capital株式会社をはじめ、ミッションを共にする強力なパートナーとともに活動を継続できますことを大変嬉しく思っており、内閣府、経済産業省のご支援に深く感謝申し上げます。

Alchemist Accelerator, LLCについて

Alchemist Accelerator, LLCは、B2Bシードステージのスタートアップに特化した投資型アクセラレーターです。卓越した技術力を持つ共同創業者と、世界に変革をもたらす志を持つチームを選考基準の核に据え、次世代のグローバル企業の育成に取り組んでいます。スポンサーには、Mayfield Fund、Khosla Ventures、Foundation Capital、BASF、Cisco、Siemens、GE、Salesforce、NEC、三菱地所をはじめとする世界トップクラスの企業およびVCファンドが名を連ねています。2025年からはシカゴ大学と連携し、Deep Tech領域に特化したプログラムを始動、同分野の起業家支援をさらに強化しています。

著名な卒業生には、LaunchDarkly、Rigetti、Kyte、MoEngage、Foresight、Privacera、Matternet、mPharma、ZaiNarなどが名を連ねます。

詳細は、alchemistaccelerator.com をご覧ください。

アルケミストジャパン合同会社について

アルケミストジャパン合同会社は、2024年に設立されたAlchemist Acceleratorのアジア初の拠点です。グローバル市場への進出を目指すB2Bスタートアップを対象に、東京にて英語による対面形式の3ヶ月間アクセラレータープログラムを提供しています。

Alchemistが誇る世界規模のネットワークとリソースを活用し、日本の優れた起業家と世界の資本・市場を結ぶことで、日本のスタートアップエコシステムのさらなる発展と、起業家・投資家双方にとっての飛躍的な成長機会の創出に貢献します。

詳細は、http://bit.ly/AlchemistJapan をご覧ください。