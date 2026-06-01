DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 ヤマタノオロチ」「★5 妲己」が登場！さらに「★5 白鶴童子」が手に入る期間限定の逢魔襲来イベントも開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、6月1日（月）に、新たに期間限定「★5 ヤマタノオロチ」「★5 妲己」を追加したことを発表しました。

■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■

新たな期間限定式神が登場しました！

さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！

条件を達成するとさらに味方をサポート！

長期戦で力を発揮する水スキルデバッファー！

★5 [美女八獣] ヤマタノオロチ

毒が消えると追加ダメージ！？

Burst後に一気に毒を付与して敵を弱らせる闇スキルデバッファー！

★5 [戯棘の傾城] 妲己

◆開催期間◆

2026年6月1日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月16日 11:59まで

■■■新「絆咲心景」追加！■■■

新たな絆咲心景が追加されました！

式神との絆を深めて追想心景をゲットしよう！

★5 私に任せて

→対象式神：★5 [戯棘の傾城] 妲己

絆咲心景で獲得できる追想心景はエピソードやマイページもボイス付き！

ぜひチェックしてみてください！

■■■逢魔襲来イベント「茨の女王と囚われのお姫様」開催！■■■

逢魔襲来イベント「茨の女王と囚われのお姫様」を開催いたします！

イベント限定の式神・装備が登場！

ボスを倒すと獲得できる専用アイテムを使って、イベント召喚からGETしましょう！

◆報酬内容◆

★5式神 [鶴の嫁入り] 白鶴童子

★5武器 翼珠の鋭槍

◆イベント開催期間◆

2026年6月1日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月16日 メンテナンス開始まで

◆イベント限定召喚期間◆

2026年6月1日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月23日 11:59まで

■■■茨の女王と囚われのお姫様ログインボーナス開催中！■■■

期間中、7日間ログインすることで、勇壮の霊薬や10連召喚券をGETできます！

ぜひ、お見逃しなく！！

◆開催期間◆

2026年6月1日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月16日 メンテナンス開始まで

※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください

※各期間は変更される場合がございます

▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント

https://x.com/ayarabu_info

▼公式ウェブサイト

https://ayarabu.jp/

▼PC版ページ

http://games.dmm.com/detail/ayarabu/

▼製品概要

タイトル：『あやかしランブル！』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

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