DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 ヤマタノオロチ」「★5 妲己」が登場！さらに「★5 白鶴童子」が手に入る期間限定の逢魔襲来イベントも開催中！

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合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、6月1日（月）に、新たに期間限定「★5 ヤマタノオロチ」「★5 妲己」を追加したことを発表しました。



■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■




新たな期間限定式神が登場しました！


さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！



条件を達成するとさらに味方をサポート！


長期戦で力を発揮する水スキルデバッファー！


★5 [美女八獣] ヤマタノオロチ



毒が消えると追加ダメージ！？


Burst後に一気に毒を付与して敵を弱らせる闇スキルデバッファー！


★5 [戯棘の傾城] 妲己



◆開催期間◆


2026年6月1日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月16日 11:59まで








■■■新「絆咲心景」追加！■■■




新たな絆咲心景が追加されました！


式神との絆を深めて追想心景をゲットしよう！



★5 私に任せて


→対象式神：★5 [戯棘の傾城] 妲己



絆咲心景で獲得できる追想心景はエピソードやマイページもボイス付き！


ぜひチェックしてみてください！



■■■逢魔襲来イベント「茨の女王と囚われのお姫様」開催！■■■




逢魔襲来イベント「茨の女王と囚われのお姫様」を開催いたします！



イベント限定の式神・装備が登場！


ボスを倒すと獲得できる専用アイテムを使って、イベント召喚からGETしましょう！



◆報酬内容◆


★5式神 [鶴の嫁入り] 白鶴童子


★5武器 翼珠の鋭槍



◆イベント開催期間◆


2026年6月1日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月16日 メンテナンス開始まで



◆イベント限定召喚期間◆


2026年6月1日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月23日 11:59まで






■■■茨の女王と囚われのお姫様ログインボーナス開催中！■■■




期間中、7日間ログインすることで、勇壮の霊薬や10連召喚券をGETできます！


ぜひ、お見逃しなく！！



◆開催期間◆


2026年6月1日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月16日 メンテナンス開始まで



※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください


※各期間は変更される場合がございます



▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント


https://x.com/ayarabu_info



▼公式ウェブサイト


https://ayarabu.jp/



▼PC版ページ


http://games.dmm.com/detail/ayarabu/



▼製品概要


タイトル：『あやかしランブル！』


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play


販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



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