DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 ヤマタノオロチ」「★5 妲己」が登場！さらに「★5 白鶴童子」が手に入る期間限定の逢魔襲来イベントも開催中！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、6月1日（月）に、新たに期間限定「★5 ヤマタノオロチ」「★5 妲己」を追加したことを発表しました。
■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■
新たな期間限定式神が登場しました！
さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！
条件を達成するとさらに味方をサポート！
長期戦で力を発揮する水スキルデバッファー！
★5 [美女八獣] ヤマタノオロチ
毒が消えると追加ダメージ！？
Burst後に一気に毒を付与して敵を弱らせる闇スキルデバッファー！
★5 [戯棘の傾城] 妲己
◆開催期間◆
2026年6月1日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月16日 11:59まで
■■■新「絆咲心景」追加！■■■
新たな絆咲心景が追加されました！
式神との絆を深めて追想心景をゲットしよう！
★5 私に任せて
→対象式神：★5 [戯棘の傾城] 妲己
絆咲心景で獲得できる追想心景はエピソードやマイページもボイス付き！
ぜひチェックしてみてください！
■■■逢魔襲来イベント「茨の女王と囚われのお姫様」開催！■■■
逢魔襲来イベント「茨の女王と囚われのお姫様」を開催いたします！
イベント限定の式神・装備が登場！
ボスを倒すと獲得できる専用アイテムを使って、イベント召喚からGETしましょう！
◆報酬内容◆
★5式神 [鶴の嫁入り] 白鶴童子
★5武器 翼珠の鋭槍
◆イベント開催期間◆
2026年6月1日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月16日 メンテナンス開始まで
◆イベント限定召喚期間◆
2026年6月1日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月23日 11:59まで
■■■茨の女王と囚われのお姫様ログインボーナス開催中！■■■
期間中、7日間ログインすることで、勇壮の霊薬や10連召喚券をGETできます！
ぜひ、お見逃しなく！！
◆開催期間◆
2026年6月1日 メンテナンス終了後 ～ 2026年6月16日 メンテナンス開始まで
※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください
※各期間は変更される場合がございます
▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント
https://x.com/ayarabu_info
▼公式ウェブサイト
https://ayarabu.jp/
▼PC版ページ
http://games.dmm.com/detail/ayarabu/
▼製品概要
タイトル：『あやかしランブル！』
プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play
販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）
権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
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