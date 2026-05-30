**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井基行）は、当社がプロデュースする7人組バーチャルアイドルグループ「FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト）」が新曲『ALL IN』を2026年5月20日(水)に各種音楽配信サービスにてリリースすることをお知らせします。**

『ALL IN』について

2026年8月14日（金）にZepp DiverCity（TOKYO）にて開催される、FouRTe Project初のオフラインライブ「FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN"」。 本楽曲『ALL IN』は、そのライブタイトルを冠した、FouRTe Projectの“覚悟”と“決意”を描いた一曲です。 **“すべてを賭けて、このステージへ向かう。”** そんな7人の強い想いを、疾走感あふれるロックサウンドとエモーショナルなメロディに乗せた、「ダンスナンバー」として表現しました。 デビューからこれまで、さまざまな挑戦を重ねてきたFouRTe Project。 仲間と支え合いながら進んできた軌跡、そしてこれから先の未来へ向かう覚悟を、真正面から歌い上げています。 サウンドプロデュースはこれまでの楽曲同様、☆Taku Takahashi（m-flo）が担当。 作詞は数々のHIT作を手がけるFunk Uchino。 ライブ会場での一体感を意識した重厚なビートと高揚感のある展開が特徴で、FouRTe Project史上もっとも“ライブ映え”する一曲に仕上がっています。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=GABtbcoZmwU

☆Taku Takahashi（m-flo）コメント

FouRTe Projectさんの6th single 「ALL IN 」をプロデュースしました。 絶対に良い曲を作りたいという思いから、デモ作成からリリースまでにかなりの時間をかけて作った曲です。是非色んな方に聴いてもらえたら嬉しいです。

リリース情報

楽曲名：ALL IN アーティスト：FouRTe Project 配信開始日：2026年5月20日（水） 配信先：Spotify、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSIC ほか主要音楽配信サービス 配信URL：https://fourte.lnk.to/ALLIN

クレジット情報

Produced by: ☆Taku Takahashi (m-flo) Produced by: Motoyuki Oi (ClaN Enterrainment) Words: Funk Uchino Music: ☆Taku Takahashi (m-flo) Arranged by: ☆Taku Takahashi (m-flo), Mitsunori Ikeda Chorus & Chorus Arranged by: 岩越涼大 Recorded by: Yohei Kunii (ONEly Inc.) Recorded at: ONEly Recording Studio Mixed by: D.O.I. (Daimonion Recordings) Mixed at: Daimonion Recordings Mastered by: Manabu Matsumura at Universal Music Studios Harajuku

初オフラインライブ「ALL IN」開催に向け、新曲を連続リリース中

FouRTe Project初となるオフラインライブ 「FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN"」を、2026年8月14日（金）にZepp DiverCity（TOKYO）にて開催します。 公演タイトル「ALL IN」に込められたのは、何者でもなかった7人が、夢に向かってすべてを賭けるという決意。 デビューから歩んできた軌跡のすべてを、この一夜にぶつけます。 ライブに向けては現在、新曲を連続リリース中。 本公演でしか聴けない楽曲披露はもちろん、メンバーそれぞれの個性が光るカバーパフォーマンスも織り交ぜ、FouRTe Projectの"今"を凝縮したセットリストでお届けします。 歌とダンス、そして最新の演出技術が融合する圧倒的なステージにご期待ください。 ファーストライブにして、すべてを賭ける一夜。 7人の運命が動き出す瞬間を、ぜひ会場で目撃ください。

チケット先行受付について

このたび、以下2種類のチケット先行受付を実施いたします。 ・【FC会員先行】 5月23日(土) 15:00 ～ 対象：FouRTe Project OFFICIAL FANCLUB（月額／年額プラン）会員様 ・【プレオープン登録者先行】 5月29日(金) 18:00 ～ 対象：プレオープン登録をいただいた会員様 ▼**チケット申込みはこちら** https://fourte-fc.com/ticket/ ▼**FouRTuneプレゼントキャンペーン** 2枚以上のチケットをお申込みいただいたFC有料プラン会員様を対象に、特別なプレゼント企画を実施します。 ・1等：全員サイン入り 1st ALBUM ／ 抽選で10名様 ・2等：『FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN"』リハーサル映像 ／ 抽選で100名様 ・参加賞：メンバー指定ボイスメッセージ ／ 応募者全員 ※購入枚数分プレゼント ＜対象＞ 2枚以上のチケットを購入されたFouRTe Project OFFICIAL FANCLUB（有料プラン）会員様 ＜応募期間＞ 6月1日(月) 11:00 ～ 6月12日(金) 23:59 ※詳細は、後日ファンクラブサイトにて告知します。 この機会にぜひ、お誘い合わせの上お申込みください。

公演概要

公演名：FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN" 日程：2026年8月14日（金） 会場：Zepp DiverCity（TOKYO）（東京都江東区青海1丁目1-10） 開場 17:30 ／ 開演 18:30 出演：FouRTe Project（玖音レオ／朔楽はるひ／朔楽はづき／翠凰稜巳／御影漣／アルテ・ロベルト／剣翔） **■お問い合わせ** キョードー東京 TEL：0570-550-799（平日 11:00～18:00／土日祝 10:00～18:00）

「FouRTe Project OFFICIAL FANCLUB」

https://fourte-fc.com/

FouRTe Project公式ファンクラブは、2026年4月1日（水）11:00より本オープンしました。 チケット先行を始め、生配信や動画、CHAT、バースデーメールなどの会員限定コンテンツを含め、ファンの皆さまに向けた多数の特典をご用意しています。 また、6月30日(火) 23:59までは早期入会キャンペーンを実施中です。 ぜひ、この機会にご入会ください。 **【会員プラン】** ①年額会員 会費：5,500円（税込） 特典：チケット最速先行抽選予約（年額会員先行）、会員限定コンテンツ、メールマガジン配信 ほか ②月額会員 会費：550円（税込）／月 特典：チケット先行抽選予約、会員限定コンテンツ、メールマガジン配信 ほか ※各プランの詳細・特典内容は、ファンクラブサイトをご確認ください。 ファンクラブサイト：https://fourte-fc.com/