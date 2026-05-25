双極電気透析（BPED）装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（連続式電気透析、バッチ式電気透析）・分析レポートを発表
2026年5月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「双極電気透析（BPED）装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、双極電気透析（BPED）装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の双極電気透析（BPED）装置市場は、2024年時点で1億1300万米ドルの市場規模となっており、2031年には1億6000万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は5.2％と見込まれており、水処理技術や資源再利用需要の拡大が市場成長を支えています。特に海水淡水化や産業排水処理分野での需要増加が市場拡大の主要因となっています。
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双極電気透析（BPED）装置は、イオン交換膜と電場を利用して液体中のイオンを分離・変換する水処理技術です。双極膜を用いることで、塩類を酸やアルカリへ効率的に変換できることが特徴であり、環境負荷低減や資源循環型プロセスの実現に貢献しています。
従来型化学処理と比較して薬品使用量を削減できるため、省エネルギーかつ環境配慮型の技術として注目されています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造について定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の環境政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。持続可能な水資源利用や排水再利用への関心が高まる中、高性能膜分離技術への投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別に連続式電気透析とバッチ式電気透析に分類されています。連続式は大量処理に適しており、産業用途や大規模水処理施設で広く利用されています。一方、バッチ式は柔軟な運転が可能であり、研究用途や小規模設備向け需要があります。
用途別では、海水淡水化、食品・医薬品、リサイクル環境、研究室、その他分野に分類されています。特に海水淡水化分野が主要市場を形成しており、水資源不足への対応策として導入が進んでいます。また、食品・医薬品分野では高純度処理や品質管理用途で需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、日本、韓国を中心に水処理インフラ投資や環境規制強化が進んでおり、高効率水処理技術への需要が拡大しています。
北米市場では産業排水処理や再利用水需要が高く、欧州市場でも環境保護政策や循環型経済推進を背景に市場成長が進んでいます。また、中東・アフリカ地域では海水淡水化需要が強く、南米地域でも水資源管理強化による設備投資が進んでいます。
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競争環境では、水処理技術企業や膜分離技術メーカーによる技術競争が激化しています。主要企業としては、GE Water & Process Technologies (SUEZ)、PCCell GmbH、Evoqua Water Technologies LLC、Astom、Mega、Lenntech、Shandong Tianwei、LANRAN、Beijing Tingrun、Hangzhou Bluestar、Xiamen Filter & Membrane Technology Coなどが挙げられます。
これら企業は、高効率膜技術、省エネルギー化、高耐久性システム開発を進めることで市場競争力を強化しています。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「双極電気透析（BPED）装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、双極電気透析（BPED）装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の双極電気透析（BPED）装置市場は、2024年時点で1億1300万米ドルの市場規模となっており、2031年には1億6000万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は5.2％と見込まれており、水処理技術や資源再利用需要の拡大が市場成長を支えています。特に海水淡水化や産業排水処理分野での需要増加が市場拡大の主要因となっています。
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双極電気透析（BPED）装置は、イオン交換膜と電場を利用して液体中のイオンを分離・変換する水処理技術です。双極膜を用いることで、塩類を酸やアルカリへ効率的に変換できることが特徴であり、環境負荷低減や資源循環型プロセスの実現に貢献しています。
従来型化学処理と比較して薬品使用量を削減できるため、省エネルギーかつ環境配慮型の技術として注目されています。
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本レポートでは、世界市場における需給動向、競争環境、価格推移、地域別市場構造について定量・定性の両面から詳細に分析しています。
また、米国の関税政策や各国の環境政策、供給網戦略の変化が市場に与える影響についても検討されています。持続可能な水資源利用や排水再利用への関心が高まる中、高性能膜分離技術への投資が市場成長を後押ししています。
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市場は製品タイプ別に連続式電気透析とバッチ式電気透析に分類されています。連続式は大量処理に適しており、産業用途や大規模水処理施設で広く利用されています。一方、バッチ式は柔軟な運転が可能であり、研究用途や小規模設備向け需要があります。
用途別では、海水淡水化、食品・医薬品、リサイクル環境、研究室、その他分野に分類されています。特に海水淡水化分野が主要市場を形成しており、水資源不足への対応策として導入が進んでいます。また、食品・医薬品分野では高純度処理や品質管理用途で需要が増加しています。
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地域別では、アジア太平洋地域が最大市場となっています。中国、日本、韓国を中心に水処理インフラ投資や環境規制強化が進んでおり、高効率水処理技術への需要が拡大しています。
北米市場では産業排水処理や再利用水需要が高く、欧州市場でも環境保護政策や循環型経済推進を背景に市場成長が進んでいます。また、中東・アフリカ地域では海水淡水化需要が強く、南米地域でも水資源管理強化による設備投資が進んでいます。
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競争環境では、水処理技術企業や膜分離技術メーカーによる技術競争が激化しています。主要企業としては、GE Water & Process Technologies (SUEZ)、PCCell GmbH、Evoqua Water Technologies LLC、Astom、Mega、Lenntech、Shandong Tianwei、LANRAN、Beijing Tingrun、Hangzhou Bluestar、Xiamen Filter & Membrane Technology Coなどが挙げられます。
これら企業は、高効率膜技術、省エネルギー化、高耐久性システム開発を進めることで市場競争力を強化しています。
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