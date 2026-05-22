¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ¡§2026Ç¯¤Ï1258É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ØÀ®Ä¹
QY Research³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2026～2032¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³Ê¿ä°Ü¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î¶¥Áè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤·¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¦¹ñÊÌ¤ÎÆ°¸þ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤Î¾ÜºÙ¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë»Ô¾ì¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹µ°Æ»¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê³ÈÂçÍ¾ÃÏ¤äÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¥Áè´Ä¶¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤ä´ë¶ÈÀïÎ¬¤ÎÊý¸þÀ¡¢¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ¿ÌÌÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª¤È¤Ï
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª¤È¤Ï¡¢ßäÀù¥³ー¥ÒーÆ¦¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¥³ー¥ÒーÀ®Ê¬¤ò¹âÇ»ÅÙ²½¤·¤¿±Õ¾õ¤Þ¤¿¤Ï¥Úー¥¹¥È¾õÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ûÎÁ¤ä¿©ÉÊ¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¿å¤ä¥ß¥ë¥¯¤Ç´õ¼á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥³ー¥Òー°ûÎÁ¤òÄ´À½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢²ÈÄíÍÑ°ûÎÁ»Ô¾ì¤Ê¤É¤Ç¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥ÒーÍ³ÍèÀ½ÉÊ¤äÌµÅü¥¿¥¤¥×¡¢µ¡Ç½ÀÀ®Ê¬¤òÉÕ²Ã¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ª¤è¤ÓÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÌó1176É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï1258É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹µ°Æ»¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë7.8%¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢2032Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬Ìó1974É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
3.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌÊ¬ÀÏ¥Õ¥ìー¥à
¢¡ À½ÉÊÊ¬ÎàÊÌ»Ô¾ì¹½Â¤
ÂÐ¾Ý¡§Cold Brew¡¢ Hot Brew
³ÆÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Çä¾å¿ä°Ü¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¡¢¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤ÎÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤È¼ý±×À¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¿ÊÅ¸¤ä¶¥Áè¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë½ÅÅÀÊ¬Ìî¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ÍÑÅÓÊÌ¼ûÍ×¹½Â¤
ÂÐ¾Ý¡§Online Retail¡¢ Offline Retail
ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¼ûÍ×µ¬ÌÏ¤È»Ô¾ì¿»Æ©¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢À®Ä¹À¤ª¤è¤ÓÆ³ÆþÆ°¸þ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¶È³¦ÆÃÀ¤ä»ÈÍÑÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ëー¥º¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¼çÍ×´ë¶È¤Î¶¥Áè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
ÂÐ¾Ý¡§Nestlé¡¢ Califia Farms¡¢ Javy Coffee¡¢ Synergy Flavors¡¢ New Orleans Coffee Company¡¢ Kohana Coffee¡¢ Grady¡Çs Cold Brew¡¢ Caveman¡¢ Christopher Bean Coffee¡¢ Slingshot Coffee¡¢ Station Cold Brew Toronto¡¢ Seaworth Coffee Co¡¢ Sandows¡¢ Finlays
¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À½ÉÊÀïÎ¬¡¢»ö¶ÈÅ¸³«Êý¿Ë¤òÈæ³Ó¤·¡¢¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Î¸»Àô¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î¿ä°Ü¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹
ÂÐ¾Ý¡§ËÌÊÆ¡¦²¤½£¡¦¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¦¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
³ÆÃÏ°è¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢À¯ºö´Ä¶¡¢»º¶È´ðÈ×¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Î³ÈÂçÍ¾ÃÏ¤È»ö¶Èµ¡²ñ¤òÌÀ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§¡õÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¼èÆÀ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1905451/original-coffee-concentrate
4.ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î³èÍÑ¥·ー¥ó¤È¥á¥ê¥Ã¥È
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª»Ô¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¿³ÑÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª¤È¤Ï
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª¤È¤Ï¡¢ßäÀù¥³ー¥ÒーÆ¦¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¥³ー¥ÒーÀ®Ê¬¤ò¹âÇ»ÅÙ²½¤·¤¿±Õ¾õ¤Þ¤¿¤Ï¥Úー¥¹¥È¾õÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ûÎÁ¤ä¿©ÉÊ¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¿å¤ä¥ß¥ë¥¯¤Ç´õ¼á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥³ー¥Òー°ûÎÁ¤òÄ´À½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢²ÈÄíÍÑ°ûÎÁ»Ô¾ì¤Ê¤É¤Ç¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥ÒーÍ³ÍèÀ½ÉÊ¤äÌµÅü¥¿¥¤¥×¡¢µ¡Ç½ÀÀ®Ê¬¤òÉÕ²Ã¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ª¤è¤ÓÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÌó1176É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï1258É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹µ°Æ»¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë7.8%¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢2032Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬Ìó1974É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
3.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌÊ¬ÀÏ¥Õ¥ìー¥à
¢¡ À½ÉÊÊ¬ÎàÊÌ»Ô¾ì¹½Â¤
ÂÐ¾Ý¡§Cold Brew¡¢ Hot Brew
³ÆÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Çä¾å¿ä°Ü¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¡¢¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤ÎÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤È¼ý±×À¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¿ÊÅ¸¤ä¶¥Áè¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë½ÅÅÀÊ¬Ìî¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ÍÑÅÓÊÌ¼ûÍ×¹½Â¤
ÂÐ¾Ý¡§Online Retail¡¢ Offline Retail
ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¼ûÍ×µ¬ÌÏ¤È»Ô¾ì¿»Æ©¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢À®Ä¹À¤ª¤è¤ÓÆ³ÆþÆ°¸þ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¶È³¦ÆÃÀ¤ä»ÈÍÑÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ëー¥º¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¼çÍ×´ë¶È¤Î¶¥Áè¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
ÂÐ¾Ý¡§Nestlé¡¢ Califia Farms¡¢ Javy Coffee¡¢ Synergy Flavors¡¢ New Orleans Coffee Company¡¢ Kohana Coffee¡¢ Grady¡Çs Cold Brew¡¢ Caveman¡¢ Christopher Bean Coffee¡¢ Slingshot Coffee¡¢ Station Cold Brew Toronto¡¢ Seaworth Coffee Co¡¢ Sandows¡¢ Finlays
¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À½ÉÊÀïÎ¬¡¢»ö¶ÈÅ¸³«Êý¿Ë¤òÈæ³Ó¤·¡¢¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Î¸»Àô¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î¿ä°Ü¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹
ÂÐ¾Ý¡§ËÌÊÆ¡¦²¤½£¡¦¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¦¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
³ÆÃÏ°è¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢À¯ºö´Ä¶¡¢»º¶È´ðÈ×¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Î³ÈÂçÍ¾ÃÏ¤È»ö¶Èµ¡²ñ¤òÌÀ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§¡õÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¼èÆÀ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1905451/original-coffee-concentrate
4.ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î³èÍÑ¥·ー¥ó¤È¥á¥ê¥Ã¥È
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥ÒーÇ»½ÌÊª»Ô¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¿³ÑÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜÊó¹ð½ñ¤Ï´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£