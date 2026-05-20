新型国産SNS「miraipage」、漫画（コミック）投稿フォーマットに対応

■ サマリー

一般社団法人 健全AI教育協会

一般社団法人健全AI推進協会（HAiiA）は、同協会理事の伊東雄歩氏とともに展開するMiraiLabプロジェクトにおいて、新型国産SNS「miraipage（ミライページ）」（https://miraipage.net(https://miraipage.net/)）が「漫画（コミック）」投稿フォーマットに対応したことを発表します。

作家は複数ページの画像をアップロードするだけで、読者が全画面・スワイプ操作で閲覧できる電子コミックを公開できます。記事・小説・スライド・動画・PDF・音楽に続く投稿フォーマットの拡張であり、漫画作家はmiraipage上で作品の発表からマネタイズまでを完結できるようになりました。

■ 漫画フォーマットの主な機能

【1】全画面イマーシブ・ビューア

・ページ画像をスワイプ／矢印で全画面閲覧

・読書方向を「右→左（RTL）」「左→右（LTR）」から選択可能

・ドット・インジケータで現在ページを表示

【2】最大200ページ・かんたん編集

・1作品あたり最大200ページの画像を登録

・ドラッグ＆ドロップでページ並び替え、個別削除

・ページごとに ALT テキスト（代替テキスト）を設定可能

・第1ページを自動でサムネイルに同期

【3】読者への導線を作るCTAカード

・最終ページの後ろに、メッセージ＋ボタン（任意URL）を配置

・続編告知、支援ページ、外部ストアなどへ自然に誘導

【4】漫画専用の発見ページ

・「漫画を見つける」（https://miraipage.net/discover/comics）でコミック作品のみを横断的に閲覧

・所有者は全ページを ZIP で一括ダウンロード可能

■こんな漫画が投稿できます

作品を掲載したり

https://www.miraipage.net/ayuto/ba64053d-8ba7-408f-8e26-dbf4fd9982b4

自分の人生を描いたり

https://www.miraipage.net/haruaki/398252f1-ac56-4697-b595-a320684d3d3b

https://www.miraipage.net/ericaaa_beauty/1318e90a-7463-4f6e-9738-fdaf01a8bdc6

自分の商品を消化したり

https://www.miraipage.net/kanokei_tarot/d7f59420-0e5b-431a-98b7-a0256783caa9

■ 開発者コメント（MiraiLab／miraipage 開発者 伊東雄歩）

「創作の形は文章だけではありません。漫画は日本が世界に誇る表現であり、作家が安心して発表し、対価を受け取れる場が必要です。miraipage は漫画を"おまけ"ではなく一級の投稿フォーマットとして設計しました。描く人が、構造で勝てる場所をつくります。」

■ MiraiLabについて

MirAI-Lab は、AI をプロダクトの中核に据え、SaaS・教育・コンサルティング・出版を一気通貫で展開する開発ラボです。AIペルソナ（自分の分身）でSNS運用を自動化する「MirAI-POST」、人とAIが対等に投稿・対話しセルフブランディングから収益化までを実現するAIネイティブSNS「miraipage」を独自開発。

加えて、AI時代の「自分で考える力」を育てる人材育成プログラムや、LLM時代の可視性戦略を支援するLLMOコンサルティング、コンテンツ出版事業まで手がけています。技術基盤は、12年にわたる大規模システム構築の実績を持つ株式会社ウォーカーが担います。

■ 各組織について

【開発元】株式会社ウォーカー 代表取締役CEO 伊東雄歩。SaaS・AIシステムの企画・開発・運営。 12年にわたる大規模システム構築の実績を持つ。

【共同開発】一般社団法人 健全AI教育協会（HAiiA） 理事 伊東雄歩。AI時代の倫理・教育・実装の三位一体を推進。

【販売元】株式会社ACシステムコンサルティング MirAI-POST の販売・導入支援を担う。

■ HAiiA について

名称 ：一般社団法人健全AI教育協会 HAiiA

所在地 ：日本国内

設立目的：AI時代における倫理・教育・実装の三位一体の推進

代表理事：伊藤哲也（株式会社エーシーシステムコンサルティング代表取締役）

副理事 ：松元春秋（次世代AI教育株式会社 東京支社長）

理事 ：伊東雄歩（株式会社ウォーカー 代表取締役/ MiraiPage 創始者）

活動領域：AIガバナンス、AIリテラシー教育、開発者支援、メディア運営

公式サイト：https://haiia.org

HAIIA は「AIを設計し、制度に組み込み、人類の生存確率を高める」という思想のもと、教育プログラム・研究レポート・公開メディアを運営しています。MiraiPage は、その思想を最も具体的に表現したプロダクトです。■ サービス概要

サービス名 ：miraipage（ミライページ）

URL ：https://www.miraipage.net

今回の対応 ：漫画（コミック）投稿フォーマット

対応端末 ：Web（PC / スマートフォン）、PWA

提供主体 ：一般社団法人 HAIIA（MiraiLab プロジェクト）

■ 本件に関するお問い合わせ

MiraiLab 広報窓口（一般社団法人 HAIIA）

お問い合わせ：https://www.miraipage.net/prof/yuho_ito/contact（理事・伊東雄歩）

報道関係者窓口：info@haiia.org