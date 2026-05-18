アフタヌーン40周年展に『BLAME!』『ヒストリエ』『7人の眠り姫』など人気作品の参加が決定!!グッズ付入場券の特典や入場特典を初公開！5月18日(月)18時より入場券を販売開始

株式会社講談社

アフタヌーン創刊40周年を記念して開催される「アフタヌーン40周年展」。このたび、参加予定作品を追加発表しました。『ディスコミュニケーション』『もっけ』といった往年の名作から、『BLAME!』『青野くんに触りたいから死にたい』『なるたる』など根強い人気を誇る作品、『ヒストリエ』『7人の眠り姫』など現在連載中の作品まで、世代を超えて愛されてきた作品群を、原画や資料展示を通して体感できる展示会です。

5月18日（月）18時からは入場券の販売がスタート。一部日程は日時指定入場となっております。

さらに、グッズ付入場券の特典および入場特典の内容も発表しました。

グッズ付入場券の特典は、本展のために制作された「プレミアム箔押しパネル」。約148mm×210mmのサイズで、透明感のあるアクリルにアフタヌーン40周年展のキービジュアルを美麗にプリント。ロゴは金色の箔押しを施したプレミアム仕様で、歴代キャラクターたちがあなたのお部屋を彩ります。

来場者全員に配布される入場特典は、「トランプ風カード【全6種】」。『ああっ女神さまっ』のベルダンディーや、『寄生獣』の新一&ミギー、『メダリスト』のいのりなど、登場キャラクターたちをあしらったデザインです。 全6種の中から1枚をランダムでお渡しするので、どのキャラクターに出会えるかはお楽しみ！

40年分のアフタヌーンの軌跡を、ぜひ会場でお楽しみください。

追加発表となる参加予定作品（著者名50音順）

芦奈野ひとし 『コトノバドライブ』

雨田青 『ミライライフライ』

安藤正基 『モジポニカ！』

五十嵐大介 『ディザインズ』

五十嵐大介 『リトル・フォレスト』

IZU／Hagane／原正人 『KRAKEN MARE』

岩明均 『ヒストリエ』

植芝理一 『大蜘蛛ちゃんフラッシュ・バック』

植芝理一 『ディスコミュニケーション』

漆原友紀 『水域』

榎本俊二 『アンダー3』

遠藤浩輝 『EDEN』

遠藤浩輝 『ソフトメタルヴァンパイア』

金田あき 『でっどどんととーく』

カラスヤサトシ 『カラスヤサトシ』

木尾士目 『げんしけん二代目』

木尾士目 『五年生』

木尾士目 『はしっこアンサンブル』

木尾士目 『四年生』

北道正幸 『スカタン天国』

北道正幸 『スカタン野郎』

北道正幸 『プ～ねこ』

北道正幸 『ぽちょむきん』

鬼頭莫宏 『なるたる』

城戸志保 『どくだみの花咲くころ』

木村紺 『からん』

木村紺 『神戸在住』

熊倉隆敏 『ネクログ』

熊倉隆敏 『もっけ』

黒田硫黄 『あたらしい朝』

黒田硫黄 『大日本天狗党絵詞』

黒田硫黄 『茄子』

沙村広明 『波よ聞いてくれ』

椎名うみ 『青野くんに触りたいから死にたい』

須賀晶 『不死鳥殺し』

清家雪子 『月に吠えらんねえ』

園田健一 『砲神エグザクソン』

高橋ツトム 『爆音列島』

高橋ツトム 『BLACK-BOX』

瀧波ユカリ 『臨死!! 江古田ちゃん』

多崎礼／薄雲ねず／孳々 『レーエンデ国物語』

田中相 『天狗の台所』

鶴田謙二 『冒険エレキテ島』

トニーたけざき 『岸和田博士の科学的愛情』

トニーたけざき 『SPACE PINCHY』

弐瓶勉 『BLAME!』

Fiok Lee 『7人の眠り姫』

藤島康介 『トップウGP』

文村公 『マンガラバー』

まつだひかり 『あさやけリフレイン』

丸木戸マキ 『PAX 国民幸福管理局』

皆川亮二 『ヘルハウンド』

みやびあきの 『新月の盤に』

百瀬祐一郎／星河シワス 『逆殺起源』

安彦良和 『乾と巽―ザバイカル戦記―』

安彦良和 『天の血脈』

山嵜大輝 『ゴールデンファントム』

ほか

入場料

前売券：一般入場券2,200円／グッズ付入場券5,200円

当日券：一般入場券2,500円／グッズ付入場券5,500円

販売URL：https://eplus.jp/afternoon_40thten/

※料金はすべて税込です。

※日程により日時指定入場の場合があります。詳細はチケットサイトをご確認ください。

※当日券は2026年7月10日(金)から販売開始

※グッズ付入場券は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

グッズ付入場券の特典：プレミアム箔押しパネル

約148mm×210mmのサイズで、透明感のあるアクリルにアフタヌーン40周年展のキービジュアルを美麗にプリント。ロゴは金色の箔押しを施したプレミアム仕様で、歴代キャラクターたちがあなたのお部屋を彩ります。

入場特典：トランプ風カード【全6種】

『ああっ女神さまっ』のベルダンディーや、『寄生獣』の新一&ミギー、『メダリスト』のいのりなど、登場キャラクターたちをあしらったデザインです。 全6種の中から1枚をランダムでお渡しするので、 どのキャラクターに出会えるかはお楽しみ！

開催概要

イベント名 ： アフタヌーン40周年展

会場 ：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA

東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F

開催期間 ： 2026年7月10日（金）～7月26日（日）

開催時間：11時～19時（最終入場18時30分）

主催 ： アフタヌーン40周年展製作委員会

原作協力 ： 講談社 アフタヌーン編集部

前売券：一般入場券2,200円／グッズ付入場券5,200円

当日券：一般入場券2,500円／グッズ付入場券5,500円

公式ウェブページ： https://mixalive.tokyo/afternoon_40thten

公式X：https://x.com/aft_40thten

アフタヌーンについて

アフタヌーンは、1986年に講談社より創刊された月刊漫画誌です。

ジャンルや作風にとらわれない自由な表現を掲げ、SF、歴史、青春、日常、ファンタジーなど多彩な作品を掲載。

独創的な作家性と高い作品性を持つ漫画を数多く生み出し、日本の漫画文化を代表する青年漫画誌のひとつとして多くの読者に支持され続けています。

※状況により、内容・スケジュールが変更になる場合がございます。※画像はイメージです。

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