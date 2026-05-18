Co-Innovation University（CoIU）、鈴与システムテクノロジーと連携協定を締結

一般社団法人CoIU設立基金

2026年4月に開学したCo-Innovation University（コー・イノベーション大学、以下CoIU）を運営する学校法人CoIU（岐阜県飛騨市、理事長：井上博成）は、鈴与システムテクノロジー株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：林田敏之、以下「SST」）と、共創型人材育成に関する連携協定を2026年5月18日に締結したことをお知らせいたします。

本協定は、地域・企業・大学が交わる実践的な学びを通じて、地域社会や産業の未来を共に創る“共創型人材”の育成を目指すものです。

企業人材が地域へ越境し、多様な価値観や現場と出会いながら、自ら問いを立て、対話し、行動する力を育む新たな学びのモデルとして推進していきます。

共創からはじまる、新たな人材育成へ

CoIUは、「問いから学びをはじめ、社会と共に〈理論・対話・実践〉を往還する」ことを教育の核に据えた4年制大学です。

飛騨を本拠地に、地域・企業・自治体、そして多様な実践者たちと協働しながら、これからの社会に必要な“共創力”を育む学びを展開しています。

地域や社会に向き合いながら、“問い”を育てるCoIU1期生たちの授業風景１.地域や社会に向き合いながら、“問い”を育てるCoIU1期生たちの授業風景２.

一方、SSTは、静岡を拠点に鈴与グループのIT基盤を支えてきたシステム会社として、近年では自治体や地域企業のDX支援など、地域や社会課題に向き合う領域へと取り組みを広げています。

デジタルを単なる効率化の手段ではなく、「地域の未来を共に創る力」と捉え、“静岡×デジタル”による地域価値創出を推進する中で、社員一人ひとりが地域や社会への解像度を高め、外部との対話を通じて新たな価値を生み出していく必要性が高まっていました。

今回の協定は、CoIUおよび社会人向け教育プログラム「Co Innovation Laboratory（CoIL）」が掲げる、「問いを立てる力」と「共創力」を軸にした学びの思想と、SSTが目指す地域価値創出の方向性が重なったことで実現したものです。

本協定では、企業人材が地域へ越境し、多様な価値観や地域の現場と出会いながら、自ら問いを立て、対話し、行動する実践的な学びを展開します。

その経験から生まれる視点や行動の変化を、個人の成長にとどめず、組織や地域の未来へとつなげていく。

本取り組みを通じて、地域・企業・大学が境界を越えて学び合う、新たな「共創型人材育成モデル」の構築を目指してまいります。

プログラム概要

■ プログラム『越境イノベーション・フィールドワーク in 飛騨』の概要及び取材候補

本協定に基づく第1弾の取り組みとして、共創型リカレントプログラム『越境イノベーション・フィールドワーク in 飛騨』にSSTも参画します。

本プログラムは、地域課題の最前線ともいえる岐阜県飛騨市を舞台に、地域に根差した起業家や実践者との対話・現地体験を通じて、自社や自身の“前提”を問い直す越境型フィールドワークです。近年例のない「学校法人と大学をゼロから立ち上げる」という挑戦を行ったCoIUの構想や、地域資源を活かした事業創出、小水力発電や脱炭素などの地域共創の現場を訪問しながら、「社会課題をどのように事業へ転換しているのか」を立体的に学びます。

また、異業種の参加者同士が対話・議論を重ねることで、社内だけでは得られない視点や問いを獲得し、自社における新たな事業機会や組織変革のヒントを持ち帰ることを目指します。

■ フィールドワーク内容（予定）

実施時期：2026年6月25日～26日（予定／岐阜県飛騨市）

・飛騨古川まち歩き／CoIUキャンパス見学

・CoIU理事長・井上博成氏とのセッション

・地域で活躍するプレイヤーとの対話

・地域資源を活用した事業事例の視察

・参加者同士のリフレクション／共創ワークショップ

■ プログラム概要

開催期間：2026年6月～7月

開催形式：事前オンライン研修＋飛騨フィールドワーク（1泊2日）＋事後研修

開催場所：岐阜県飛騨市／オンライン

対象者：鈴与システムテクノロジー株式会社社員および他企業参加者

定員：10名程度（複数社合同）

※概要は一部予定となっております。

地域と企業が“問い”で交わる、その先へ

今後は、今回のフィールドワーク型プログラムに加え、地域課題解決プロジェクトへの参画や、企業ごとのテーマ・課題に応じたオリジナルリカレントプログラムの共同開発なども視野に入れながら、継続的な共創と対話を重ねていきます。

また、静岡地域における産学連携や地域共創の可能性についても、中長期的な視点で検討を進め、地域・企業・大学が境界を越えて学び合う、新たな共創のエコシステム形成を目指してまいります。

地域へ越境し、多様な価値観や現場と出会うこと。

そこで生まれた問いを、対話と実践を通じて社会へ還元していくこと。

本取り組みを通じてCoIUは、地域と企業、そして一人ひとりの学びが響き合いながら、未来を共創していく新たな学びのかたちを育んでまいります。

■鈴与システムテクノロジー株式会社ついて（https://www.sst-web.com/(https://www.sst-web.com/)）

鈴与システムテクノロジー株式会社は、1990年の設立以来、鈴与グループの一員として、様々なITソリューションの提供を通じて、鈴与グループ140社および静岡地域のデジタル化を支援しています。物流、商流、食品など多岐にわたる鈴与グループの事業を中心に、豊富な経験と専門知識をもち、最適なソリューションを提供しています。

■Co-Innovation University（略称 CoIU）について（https://coiu.ac.jp/(https://coiu.ac.jp/)）

学校法人CoIUが運営するCo-Innovation University（CoIU）は「問いを立てる力」と「共創力」を育む4年制大学です。地域での実践、多様な理論・対話を行き来する学びを通じて、学生・教職員・社会人がともに地域課題に挑みます。拠点は岐阜県飛騨市。全国にサテライトキャンパスを展開し、世代や立場を越えて学び合う“新しい大学のかたち”を目指しています。

◯大学名：Co-Innovation University コー・イノベーション大学（CoIU）

運営：学校法人CoIU

◯開 設 ：2026年4月

◯特別顧問：宮田裕章

理事長：井上博成

学長：高木朗義

◯学部学科 ：共創学部地域共創学科

◯所在地：岐阜県飛騨市古川町

Instagram：＠coiu_2026：https://www.instagram.com/coiu_2026/

Facebook：https://www.facebook.com/coiu2026

Note：https://note.com/coiu_2026