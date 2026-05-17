【あみやき亭一宮朝日店限定】名物を喰らえ。「朝日祭 第2弾」開催！ “背徳こぼれ138ホルモン”と“名物和牛ひつまぶし”が登場。さらに“ホルモンうどん”への進化も。

株式会社あみやき亭朝日祭

今回の“朝日祭”では、一宮朝日店が本気で推したい“名物商品”を前面に打ち出し、焼肉店ならではの中毒性・体験価値・食べる楽しさを詰め込んだ限定メニューを展開。

ただ安いだけでは終わらない、“わざわざ食べたくなる名物”をテーマに、一宮朝日店だけの特別メニューをご用意しました。

■これが、一宮朝日店の名物だ。

今回の「朝日祭 第2弾」では、4つの名物商品を中心に展開いたします。

◆138肉盛り◆138肉盛り 880円（税込968円）

“迷ったら、まずはコレ。”

国産牛ゲタカルビと牛ハラミを使用した、138グラムの肉盛り。

赤身の旨みと脂の甘み、異なる肉の美味しさを一皿で楽しめる、一宮朝日店の新定番です。

豪快に盛り付けた見た目のインパクトと、焼肉らしい満足感を両立した、“まず頼みたい”入口商品としてご提案します。

138ホルモン◆138ホルモン 690円（税込759円）

“背徳。こぼれる旨さ。”

濃厚ダレをまとったホルモンを138グラム使用。

石鍋から溢れ出す圧倒的なビジュアルと、中毒性のある味わいが特徴です。

白飯にも、お酒にも相性抜群。

“最後の一口まで旨い”を追求した、一宮朝日店の新名物です。

ホルモン専用焼うどん◆ホルモン専用焼うどん 300円（税込330円）

“うどん投入で覚醒。”

138ホルモンの濃厚ダレと合わせて楽しむ、専用の焼うどん。

熱々の石鍋で仕上げることで、ホルモンの旨み・タレ・卵黄が絡み合い、“名物ホルモンうどん”として完成します。

そのままでも旨い。

だが、完成はここから。

焼肉店だからこそできる、“〆ではなく主役級”の一品です。

名物和牛ひつまぶし◆名物和牛ひつまぶし 1,080円（税込1,188円）

“三度、美味い。”

和牛の旨みを贅沢に味わう、一宮朝日店の看板商品。

そのまま、薬味を添えて、最後は出汁で。食べ進めるごとに変化する美味しさを楽しめます。

焼肉店が本気で作る、“和牛ひつまぶし”をぜひご体感ください。

■LINE会員限定企画も実施

朝日祭 第2弾では、LINE会員向けの特典企画も展開予定です。

・限定クーポン配信

・イベント情報配信

・店舗限定のお得情報 など

一宮朝日店では、地域のお客様に“また食べたくなる名物体験”を届ける店舗づくりを進めてまいります。

■開催店舗情報 あみやき亭 一宮朝日店

LINE公式アカウントはこちらから追加 :https://lin.ee/LQ6fiEr

住所：愛知県一宮市赤見3丁目11-6

TEL：0586-26-4129

■会社概要

ご予約はこちらから :https://amiyakitei.jp/ichinomiya_asahi/

株式会社あみやき亭

“食”の力で、日本一“家族の思い出”をつくる会社へ。

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。

公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/

公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/