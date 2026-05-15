【都ホテル 四日市】タサン志麻講演会「家族と食事を楽しむ方法」三重県のホテルで初開催

株式会社近鉄・都ホテルズ

都ホテル 四日市（所在地：三重県四日市市安島１-3-38）は、2026年7月19日（日）にタサン志麻講演会を開催します。「予約がとれない伝説の家政婦」としてレシピ本の出版やテレビ出演で注目されている、タサン志麻さんのレシピをもとに、当ホテル総料理長がランチブッフェをご用意。お食事の後は講演会をごゆっくりお楽しみください。

■タサン志麻講演会「家族と食事を楽しむ方法」実施概要

“伝説の家政婦”として知られるタサン志麻さん監修のレシピをもとに、都ホテル 四日市総料理長が

手掛けるこの日のためのランチブッフェをご用意します。お食事の後は、フレンチで培った知恵と

技を、毎日の食卓へ。家族で食卓を囲む時間をもっと豊かにするヒントを講演会でお話しいただき

ます。

【開 催 日】 2026年7月19日（日）

【予約開始日】先行オンラインショップ 2026年5月18日（月）10:00～

電話・来館予約 2026年5月22日（金）10:00～

【時 間】 受付 11:00 食事 11:30～13:00 講演 13:15～

【料 金】 おひとり様 14,000円 ※都プラス会員様事前予約優待価格 13,000円

※お料理・ソフトドリンクが含まれます。

※5月31日(日)まで都プラスアプリ新規入会ポイントプレゼントキャンペーンを実施し

ています。期間中にアプリから入会いただいた方全員にクーポンを発行、500ポイン

トをプレゼントします。

【メニュー一例】

桃とトマトのスープ/モッツァレラチーズの薬味サラダ/マッシュルームのエビチリ風

あんかけ酢豚/チキンソテーらっきょうソース/きのこのトマト煮カレー風味

チョコレートムース/りんごのクランブル/ツナとオリーブのケークサレ など

【ご予約・お問い合わせ】

先行予約：都ホテル 四日市オンラインショップ (2026年５月18日～７月５日まで)

＜都プラス会員特別価格ページ＞

https://shop.miyakohotels.ne.jp/shopdetail/000000002586

＜一般価格＞

https://shop.miyakohotels.ne.jp/shopdetail/000000002585

通常予約：宴会予約 (2026年５月22日～)

10：00～18：00 TEL：0120-385-179

【お問合わせ先】 都ホテル 四日市 宴会予約係 TEL：0120-385-179 (10:00～18:00)

※写真はすべてイメージです。

※本イベントは予約制です。

※表示料金には消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

※特別イベントのため、各種割引等は適用できません。

※メニューは仕入れ状況により変更する可能性がございます。

【都ホテル 四日市】

公式HP

https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/

公式インスタグラム

https://www.instagram.com/yokkaichi_miyakohotel/

公式LINE

https://lin.ee/23cpkVV