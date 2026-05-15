アニマル横町 ～どき☆どき　春は花より団子よりもPOP UP SHOP　の巻～の事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年5月15日(金)よりアニマル横町 ～どき☆どき 春は花より団子よりもPOP UP SHOP の巻～の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

新宿マルイ アネックス 6Fにて開催しておりましたアニマル横町 ～どき☆どき 春は花より団子よりもPOP UP SHOP の巻～の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4682

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年5月15日(金)18:00～6月1日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年7月上旬～下旬以降順次発送



【製品情報】

ハート型ホログラムカンバッジ(ブラインド)

価格：550円（税込）

セット：6,600円（税込）

種類数：全12種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

コレクションカード(ブラインド)

価格：550円（税込）

セット：8,800円（税込）

種類数：全16種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ステッカー(ブラインド)

価格：660円（税込）

セット：4,620円（税込）

種類数：全14種（2枚1セット）

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

コミックス表紙風アクリルマグネット(ブラインド)

価格：880円（税込）

セット：22,000円（税込）

種類数：全25種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

両面ミニアクリルスタンド

価格：各1,320円（税込）

種類数：全4種

フォトフレームスタンド

価格：1,980円（税込）

種類数：全1種

デカアクリルスタンド

価格：各2,200円（税込）

種類数：全2種

万年カレンダー

価格：2,420円（税込）

種類数：全1種

ラメミニアクリルアート

価格：3,080円（税込）

種類数：全1種

フェイス巾着

価格：各2,420円（税込）

種類数：全3種

トートバッグ

価格：各4,400円（税込）

種類数：全2種

ふわふわブランケット

価格：6,600円（税込）

種類数：全1種

ハートミラー

価格：1,320円（税込）

種類数：全1種

クリアファイルセット

価格：1,650円（税込）

種類数：全1種

※3枚セット

クリアポーチ

価格：1,760円（税込）

種類数：全1種

マウスパッド

価格：2,200円（税込）

種類数：全1種

グラス

価格：2,750円（税込）

種類数：全1種

ロングスリーブTシャツ

価格：6,050円（税込）

種類数：全1種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4682

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年5月15日(金)18:00～6月1日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年7月上旬～下旬以降順次発送



【権利表記】

(C)前川涼／集英社



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売