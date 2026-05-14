「桃鈴ねね」1stライブ＠東京ガーデンシアター 開催決定！
カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「桃鈴ねね」のソロライブ 桃鈴ねね 1st Live 「花咲く＊ねねねねねねねね超開花！」が2026年7月29日（水）に「東京ガーデンシアター」での開催が決定したことをお知らせいたします。
桃鈴ねね 1st Live 「花咲く＊ねねねねねねねね超開花！」 開催決定！
本ライブは、「ホロライブ」所属「桃鈴ねね」のソロライブです。
本日5月14日（木）より現地会場指定席チケットの1次先行（抽選）が開始いたしました。また、同日より「SPWN」「ZAIKO」にて配信チケットの販売も開始いたしました。
チケット情報などイベントの最新情報は、下記特設サイト及び開催概要をご確認ください。
▼桃鈴ねね 1st Live 「花咲く＊ねねねねねねねね超開花！」
特設サイト：https://nenenenenenenene.hololivepro.com/
公式ハッシュタグ：#ねね超開花
■桃鈴ねね 1st Live 「花咲く＊ねねねねねねねね超開花！」 概要
【公演名】
桃鈴ねね 1st Live 「花咲く＊ねねねねねねねね超開花！」
主催：カバー株式会社
【出演者】
桃鈴ねね
【開催日時】
2026年7月29日（水） 開場 17:30 / 配信開始 18:00 / 開演 18:30
【会場】
東京ガーデンシアター（〒135-0063 東京都江東区有明2-1-6）
【アクセス】
最寄り駅
〇有明駅
2B出口から徒歩4分
〇有明テニスの森駅
2A出口から徒歩5分
〇国際展示場駅
A出口から徒歩7分
※会場建物近くに無断で駐車・駐輪することはご遠慮ください。
※詳細はアクセスページ(https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/access/)をご覧ください。
【現地会場チケット】
SS席：13,400円（税込）
S席：10,800円（税込）
A席：8,800円（税込）
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▼1次先行（ローチケ/抽選）
・受付期間：2026年5月14日（木）21:00 ～ 2026年5月24日（日） 23:59
・当選確認期間・入金期間：2026年5月28日（木）15:00 ～ 2026年5月31日（日）23:00
・お申込み（ローチケ先行）：https://l-tike.com/momosuzunene/
※本先行受付は抽選受付となります。
※入金時（決済時）チケット1枚につき、先行サービス料440円、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。
※お1人様2枚までお申し込み可能です。
※チケット氏名印字あり。
▼2次先行（ローチケ/抽選）
・受付期間：2026年6月2日（火）21:00 ～ 2026年6月9日（火）23:59
・当選確認期間・入金期間：2026年6月13日（土）15:00 ～ 2026年6月16日（火）23:00
・お申込み（ローチケ先行）：https://l-tike.com/momosuzunene/
※本先行受付は抽選受付となります。
※入金時（決済時）チケット1枚につき、先行サービス料440円、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。
※お1人様2枚までお申し込み可能です。
※チケット氏名印字あり。
▼一般販売（ローチケ/先着）
・受付期間・発券開始：2026年6月28日（日）12:00 ～
・お申込み：https://l-tike.com/momosuzunene/
※入金時（決済時）チケット1枚につき、システム利用料330円、電子チケット利用料110円が別途かかります。
※お1人様2枚までお申し込み可能です。
※チケット氏名印字あり。
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【配信チケット】
▼配信チケット（SPWN、ZAIKO）：\6,800（税込）
■受付期間
2026年5月14日（木）21:00 ～ 2026年8月29日（土）20:00
■注意事項
※公演終了後、公開準備ができ次第アーカイブ視聴可能となり、2026年8月29日（土）23:59 まで何度でもご視聴いただけます。
※2026年8月29日（土）23:59 を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。
※本チケットの購入時、別途手数料として220円が発生いたします。
SPWNチケット購入
日本：https://spwn.jp/events/evt_26072901-jpnene1stlive
海外：https://spwn.jp/events/evt_26072902-engnene1stlive
ZAIKOチケット購入
日本・海外共通：https://hololive-production.zaiko.io/item/381323
桃鈴ねね 1st Live 「花咲く＊ねねねねねねねね超開花！」 グッズ
本公演開催に合わせ、本日5月14日（木）より桃鈴ねね 1st Live 「花咲く＊ねねねねねねねね超開花！」のライブグッズが解禁されました。
■販売期間
2026年5月14日（木）21:00 ～ 2026年6月15日（月）18:00 まで
販売期間や注意事項・詳細は、公式HPの販売ページなどをご確認ください。
グッズ購入
日本：https://shop.hololivepro.com/search?q=nene1stlive
海外：https://shop.hololivepro.com/en/search?q=nene1stlive
会社概要
■ホロライブプロダクションについて
「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。
YouTube総登録者数が9,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。
・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/
・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv
・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official
・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event
・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/
■カバー株式会社について
カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。
・所在地：東京都港区
・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭
・コーポレートサイト：https://cover-corp.com
・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp
■本件に関するお問い合わせ
カバー株式会社 広報PR担当
メールアドレス：pr@cover-corp.com