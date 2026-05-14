レクシスネクシス、LexisNexis PatentSight+ に AIアシスタント「Protege（プロテジェ）」を搭載

レクシスネクシス・ジャパン株式会社

特許情報分析ソリューションを提供するレクシスネクシス・ジャパン株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：パスカル・ロズィエ）の知財ソリューションズ部門であるLexisNexis Intellectual Property Solutionsは、2026年5月14日（木）にLexisNexis(R) PatentSight+(TM) に AIアシスタント「Protege(TM)（プロテジェ）」 を搭載したことを発表しました。



Protege は、数千万件に及ぶ標準化・検証済みの特許データをもとに、関連性が高く実用的なビジネスインサイトを提供するAIアシスタントです。

複雑な検索条件やフィルター設定を行うことなく、「EV市場で競争優位を持つ企業は？」「どの技術領域が成長しているか？」といった自然な質問を入力するだけで、信頼性の高い分析結果を取得できます。

また、Protege は分析プロセスや推論過程を可視化し、検索内容や分析ステップを透明性高く提示することで、AIによる分析結果の理解・検証を支援します。

知財ソリューションズ部門のCEOである Andrew Matuch（アンドリュー・マトゥク） は次のように述べています。

「Protege は、複雑な特許分析をシンプルな質問へ置き換えることで、企業の意思決定のあり方を変革します。特許専門家だけでなく、経営層や事業部門を含むより多くの人が、特許データを戦略的に活用できるようになります。」

Protege により、企業は以下を実現できます。

- ビジネス上の問いを、即座に構造化された分析へ変換- 競争環境や成長領域を迅速に把握し、戦略立案を支援- 知財データを経営判断に活用するためのインサイトを提供- 分析プロセスの透明性を高め、AIによる結果の理解・検証を支援- 知財部門に限らず、経営層や事業部門への活用を拡大

Protege は現在、PatentSight+ の既存顧客向け追加機能、また新規契約向け標準機能として提供されています。

▼ 詳細・デモのお申込みはこちら

https://www.lexisnexisip.jp/products/protege/

また、2026年6月10日（水）には、本機能を紹介するオンラインウェビナーを開催予定です。

LexisNexis(R) PatentSight+に搭載された AIアシスタント「Protege（プロテジェ）」について、実際の画面デモを交えながら機能や特長をご紹介します。

▼ お申込みはこちら

https://www.lexisnexisip.jp/resources/protege-in-patentsight-webinar/

レクシスネクシスは今後も、AIと特許データを活用した知財分析の高度化を通じて、企業の戦略的意思決定を支援し、知財価値の最大化に貢献してまいります。