「第21回池袋モンパルナス回遊美術館」（春期）を開催！

豊島区(C)キムラキコ

豊島区が参加している池袋モンパルナス回遊美術館実行委員会は、『第21回池袋モンパルナス回遊美術館』（春期）を、本日5月14日(木)から31日(日)までの期間、池袋周辺の様々な会場で開催します。

様々な美術展・ワークショップを池袋周辺の会場で展開

本イベントは、かつて若い芸術家たちが集い、切磋琢磨しながら創作に励んでいた「池袋モンパルナス」の精神を受け継いだアートイベントです。

今回のテーマは、『おーい！創造・感動・仲間 ホンモノへのチャレンジ』。期間中は「まちのどこもが美術館」をコンセプトに、春期のメイン企画である、まちとアーティストをつなぎ新しい才能の発掘につなげる「池袋アートギャザリング公募展（IAG）」や、IAG歴代受賞者展「池袋回遊派美術展2026」、アート鑑賞と探索をかけ合わせた体験型イベント「怪盗ニャンポ -幻想のとろける美術館-」など、様々な美術展・ワークショップを池袋周辺の会場で展開します。

池袋モンパルナス回遊美術館実行委員長のコメント

開催にあたり、池袋モンパルナス回遊美術館実行委員長は「AIと共生する時代を迎えて、ホンモノとは何か、池袋らしさとは何か、を意識して企画に取り組んでいます。本企画を通じて "良き出会いができる喜び"が生まれ、芸術や文化にかける思いを紡ぎながら、まちが豊かになっていくことを願っています」と話します。

昨年開催の様子

峯孝作品展示館見学(特別公開)

まちかどこども美術館ワークショップ「アトリエランタンをつくろう」

「第21回池袋モンパルナス回遊美術館」開催概要

■今回の見どころ企画ご紹介

池袋アートギャザリング公募展 IAG AWARDS 2026 EXHIBITION

- 春期：令和8年5月14日（木）～31日（日）- 主な会場：東京芸術劇場、東武百貨店 池袋本店、豊島区立郷土資料館、地域ギャラリー、池袋周辺各所- 主催：池袋モンパルナス回遊美術館実行委員会- 回遊美術館公式HP：https://kaiyu-art.net/

＜IAG AWARDSは今年で10周年！＞

現役作家で構成されたIAG審査員が選抜した約50名の

アーティストたちによる入選作品展を開催します。

- 日時：5月15日(金)～24日(日) 11時00分～19時00分※15日は14時から- 会場：東京芸術劇場５F Gallery 1&2- URL：https://kaiyu-art.net/iag2/awards/昨年の様子

池袋回遊派美術展2026 Powered by Five Star

IAG AWARDS 歴代受賞者の作品展。

5月30日(土)、31日(日)には、会場内で、画材メーカーによるワークショップも開催。

- 日時：5月26日(火)～31日(日) 11時00分～19時00分- 会場：自由学園明日館講堂- URL：https://kaiyu-art.net/exhibitions/967/昨年の様子

アート×探索 怪盗ニャンポ -幻想のとろける美術館- by C-DEPOT

ガイドブックを片手に推理ゲームを解きながら、各所に点在するアート作品を鑑賞する体験型のイベント。

ぜひ会場を巡ってゲームクリアを目指してください。

- 日時：5月14日(木)～24日(日) 11時00分～19時00分- 会場：東京芸術劇場＆WACCA池袋- URL：https://kaiyu-art.net/exhibitions/1019/

～幻影城～江戸川乱歩オマージュ絵画展II

イラストレーションの世界を中心に活躍する人気作家たちが描く、ミステリーの帝王・乱歩に捧げる作品約30点を展示。

その他、期間中は様々な展示やワークショップがあります。

- 日時：5月14日(木)～20日(水) 10時00分～19時00分※20日は17時閉場- 会場：東武百貨店池袋店6F美術画廊- URL：https://kaiyu-art.net/exhibitions/1015/

詳細はパンフレットと公式HPをご参照ください。

※本リリースPDFはこちらよりダウンロードしていただけます↓

https://prtimes.jp/a/?f=d165139-49-632b81f743fdca8b22afaeb1b81a00d3.pdf