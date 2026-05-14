「第21回池袋モンパルナス回遊美術館」（春期）を開催！
(C)キムラキコ
豊島区が参加している池袋モンパルナス回遊美術館実行委員会は、『第21回池袋モンパルナス回遊美術館』（春期）を、本日5月14日(木)から31日(日)までの期間、池袋周辺の様々な会場で開催します。
様々な美術展・ワークショップを池袋周辺の会場で展開
本イベントは、かつて若い芸術家たちが集い、切磋琢磨しながら創作に励んでいた「池袋モンパルナス」の精神を受け継いだアートイベントです。
今回のテーマは、『おーい！創造・感動・仲間 ホンモノへのチャレンジ』。期間中は「まちのどこもが美術館」をコンセプトに、春期のメイン企画である、まちとアーティストをつなぎ新しい才能の発掘につなげる「池袋アートギャザリング公募展（IAG）」や、IAG歴代受賞者展「池袋回遊派美術展2026」、アート鑑賞と探索をかけ合わせた体験型イベント「怪盗ニャンポ -幻想のとろける美術館-」など、様々な美術展・ワークショップを池袋周辺の会場で展開します。
池袋モンパルナス回遊美術館実行委員長のコメント
開催にあたり、池袋モンパルナス回遊美術館実行委員長は「AIと共生する時代を迎えて、ホンモノとは何か、池袋らしさとは何か、を意識して企画に取り組んでいます。本企画を通じて "良き出会いができる喜び"が生まれ、芸術や文化にかける思いを紡ぎながら、まちが豊かになっていくことを願っています」と話します。
昨年開催の様子
峯孝作品展示館見学(特別公開)
まちかどこども美術館ワークショップ「アトリエランタンをつくろう」
「第21回池袋モンパルナス回遊美術館」開催概要- 春期：令和8年5月14日（木）～31日（日）
- 主な会場：東京芸術劇場、東武百貨店 池袋本店、豊島区立郷土資料館、地域ギャラリー、池袋周辺各所
- 主催：池袋モンパルナス回遊美術館実行委員会
- 回遊美術館公式HP：https://kaiyu-art.net/
■今回の見どころ企画ご紹介
池袋アートギャザリング公募展 IAG AWARDS 2026 EXHIBITION
＜IAG AWARDSは今年で10周年！＞
現役作家で構成されたIAG審査員が選抜した約50名の
アーティストたちによる入選作品展を開催します。
- 日時：5月15日(金)～24日(日) 11時00分～19時00分
※15日は14時から
- 会場：東京芸術劇場５F Gallery 1&2
- URL：https://kaiyu-art.net/iag2/awards/
昨年の様子
池袋回遊派美術展2026 Powered by Five Star
IAG AWARDS 歴代受賞者の作品展。
5月30日(土)、31日(日)には、会場内で、画材メーカーによるワークショップも開催。
- 日時：5月26日(火)～31日(日) 11時00分～19時00分
- 会場：自由学園明日館講堂
- URL：https://kaiyu-art.net/exhibitions/967/
昨年の様子
アート×探索 怪盗ニャンポ -幻想のとろける美術館- by C-DEPOT
ガイドブックを片手に推理ゲームを解きながら、各所に点在するアート作品を鑑賞する体験型のイベント。
ぜひ会場を巡ってゲームクリアを目指してください。
- 日時：5月14日(木)～24日(日) 11時00分～19時00分
- 会場：東京芸術劇場＆WACCA池袋
- URL：https://kaiyu-art.net/exhibitions/1019/
～幻影城～江戸川乱歩オマージュ絵画展II
イラストレーションの世界を中心に活躍する人気作家たちが描く、ミステリーの帝王・乱歩に捧げる作品約30点を展示。
- 日時：5月14日(木)～20日(水) 10時00分～19時00分
※20日は17時閉場
- 会場：東武百貨店池袋店6F美術画廊
- URL：https://kaiyu-art.net/exhibitions/1015/
その他、期間中は様々な展示やワークショップがあります。
詳細はパンフレットと公式HPをご参照ください。
※本リリースPDFはこちらよりダウンロードしていただけます↓
https://prtimes.jp/a/?f=d165139-49-632b81f743fdca8b22afaeb1b81a00d3.pdf