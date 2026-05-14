米TIME誌による「The World’s Most Impactful Companies of 2026」への選定について

H.U.グループホールディングス株式会社

当社は、このたび、米国TIME誌がStatistaおよびUpright Projectと協力して選出する「The World’s Most Impactful Companies of 2026」（世界で最も影響力のある企業）に選定されましたのでお知らせします。

World’s Most Impactful Companiesは、企業の製品・サービスが社会や環境に対して生み出す「実質的なインパクト（Net Positive Impact）」を科学的に評価するグローバルランキングです。社会（Society）、知識（Knowledge）、健康（Health）、環境（Environment）の4つの観点から企業活動の影響を分析し、企業規模も加味したうえで、世界で最も大きなポジティブインパクトを創出している500社を選出します。売上高2.5億米ドル以上の世界約9,900社（上場・未上場企業を含む）を対象とし、企業が社会に対してどれだけ価値を生み出しているかを定量的に評価します。

当社グループは、「ヘルスケアにおける新しい価値の創造を通じて、人々の健康と医療の未来に貢献する」というMissionを掲げ、本業を通じた社会課題の解決に取り組んでいます。今後も幅広いステークホルダーとより一層良好な関係を構築し、さらなる企業価値向上をめざすとともにサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

以上