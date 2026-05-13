パークの２５年を振り返り、エンターテイメントの魅力を再発見する“Discover USJ”すべての映画ファンにおくる、映画鑑賞イベント『シネマナイト・ピクニック ～Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｕ!!!～』

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、パーク初の映画鑑賞イベント『シネマナイト・ピクニック ～Discover U!!!～』を、2026年6月の毎週末に期間限定で開催します。

今回、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”（25周年のテーマ“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”に込めた二つの思いのうちのひとつ）のイベントの一環として、すべての映画ファンにおくる、アニバーサリー・イヤーならではの「シネマナイト」を開催することが決定しました。

初夏の夜空の下、ニューヨーク・エリア、グラマシーパークの芝生の上で大好きな映画を鑑賞できる『シネマナイト・ピクニック ～Discover U!!!～』では、開業当時にアトラクションとして登場したユニバーサル・ピクチャーズ作品の名作「バック・トゥ・ザ・フューチャー」、「E.T.」をはじめ、「ジュラシック・パーク」、「ジョーズ」、「ウォーターワールド」などがラインナップ。パークにまつわる世界的大人気映画をご鑑賞いただけます。週末の夜、芝生の上にレジャーシートを敷いて、ワンハンドフードやドリンクを手にピクニック気分でお楽しみいただける、パーク初の映画鑑賞イベントです。日中はショーやライドのアトラクションで映画のリアル体験に熱狂し、夜は作品鑑賞で物語の世界にどっぷりと浸れば、あらためてユニバーサル・スタジオ・ジャパンの魅力を再発見いただくことができます。パークでしか味わえない大迫力の屋外スクリーンで映画を鑑賞する、特別で贅沢なスペシャル・イベントに、どうぞご期待ください。

【イベント概要】『シネマナイト・ピクニック ～Discover U!!!～』

■ 開催期間：2026年6月5日（金）～6月28日（日）の週末10日間、限定日開催

■ 開催時間：17:30、18:00、18:30のいずれか

※日により異なります

※1日1作品上映

※上映作品は日本語吹替え版となります

■ 開催場所：ニューヨーク・エリア グラマシーパーク（屋外開催）

■ 参加方法：入退場自由（観覧無料）

※悪天候やシステム障害などにより、中止となる場合があります

※運営内容、上映のタイトルは予告なく変更する場合があります

※上映作品によっては過激な内容を含むため、12歳以下のお子さまの体験には保護者の同意が必要です

◆上映作品 一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5761/table/834_1_7ce0c4d5ad12181d6190651686fcd076.jpg?v=202605141051 ]

■映画鑑賞をもっと楽しめる！25周年限定フード&特典情報

ポップコーンやチュリトスなどの食べ歩きフードを手に映画を鑑賞できるよう、グラマシーパーク横ポップコーンカートと『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』前フードカートの営業時間を延長します。グラマシーパークの会場周辺には、ドリンクワゴンをご用意。映画とピクニック、どちらも楽しめるフードがラインナップします。また、グッズカートの出店も予定しています。さらに、ドリンクワゴンとグッズカートで商品購入時に年間パスをご提示いただくと、本イベント限定のオリジナルステッカーをプレゼントします。特別な6月の週末の夜をさらに楽しめるフード&グッズにもご注目ください。

オリジナルステッカー（イメージ）

※フードおよびグッズカート、ドリンクワゴンは、雨天などやむを得ない事情で販売を見合わせる場合があります

◆フードカート販売商品の一例

キャラメルポップコーン!? チュリトスターキーレッグ!? まん

販売場所：スペース・ファンタジー・ザ・ライド前フードカート

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの、未来につなぐ25周年のテーマは“Discover U!!!” 超刺激的なエンターテイメントの力で、“知らないジブンが騒ぎ出す” 特別な一年をお届けします！

＜参考情報＞

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）、おかげさまで開業25周年を迎えました。四半世紀の感謝を込めて、25年の節目を祝ってエンターテイメントが溢れる“特別な一年”をお届けしています。

25周年のテーマは“Discover U!!!（ディスカバー・ユー !!!）”アニバーサリーを盛大にお祝いするテーマ“Discover U!!!”には、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を 再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めています。

パークの超刺激的なエンターテイメントの力によって本来の自分らしさを解き放ち、自分自身にもっと“ワクワクドキドキ”し、日常に戻ってもその高揚感を持ち続けてほしい、それがパークの願いです。

25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、引き続きご期待ください。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所です。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。2026年は、パーク開業25周年のテーマを“Discover U!!!”とし、 25年分の超刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年をお届けします。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM and (C) 2026 Sesame Workshop

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

(C) 2026 SANRIO CO., LTD.

(C) Walter Lantz Productions LLC

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

JAWS TM & (C) 2026 Universal Studios

WATERWORLD TM & (C) 2026 Universal Studios

SING TM & (C) 2026 Universal Studios

TM & (C) Universal Studios and U-Drive Joint Venture.

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

CG: (R) & (C) Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.

(C) Universal Studios. All Rights Reserved. (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

東宝東和

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.