【近鉄百貨店 奈良店】全国の「おいしい」が奈良に集合！『第4回 人気の味めぐり』開催【5月20日(水)から26日(火)】

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店奈良店では、5月20日(水)から26日(火)までの7日間、全国の話題のグルメを集めた『第４回 人気の味めぐり』を開催します。4回目となる今回は、初登場8ブランドを含む計30ブランドが３階催会場に集結。各地の人気グルメが一堂に会するほか、日替りで登場する数量限定商品にも注目です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155220/table/87_1_cd699bc01ee66643080eb114c3ea9dc2.jpg?v=202605131252 ]

１. 全国の「人気の味」が3階催会場に大集合！

各地で愛される絶品グルメや、話題のブランドをご用意しました。

※画像はイメージです。恵那川上屋

栗のしずく

１箱(５個入) 1,458円

※画像はイメージです。ちひろ菓子店

人生最高のフィナンシェ

１箱(10個入) 2,380円ほか

２. 完売必至！ 毎日のお楽しみ「日替り限定品」

毎回ご好評をいただいている「日替り限定品」を今年も販売します。各地の銘産品や話題のスイーツが日替りで登場し、会場をさらに盛り上げます。

※いずれの商品も数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

■ 日替り限定商品（一例）※いずれも数量限定のため、無くなり次第終了となります。※画像はイメージです５月20日(水)限りなが餅笹井屋

なが餅

竹包み(7個入)【限定数100】781円

※お一人様２点まで

※12：00からの販売

※画像はイメージです５月21日(木)限り老祥記

豚饅頭

１箱(10個入)【限定数200】1,201円

※お一人さま２点まで

※14：00からの販売

※画像はイメージです５月22日(金)限り鎌倉ウィッチ

鎌倉ウィッチ

１箱(5個入)【限定数150】881円

※お一人さま２点まで

※12：00からの販売

※画像はイメージです５月23日(土)限りあなごめしうえの

あなごめし

１折【限定数240】2,700円

※お一人さま３点まで

※14：00から整理券配布、

※15：00からの販売

※画像はイメージです５月24日(日)限りシューカキモト

シュークリーム

１個 430円から

※12：00からの販売

※画像はイメージです５月25日(月)限り御菓子司絹笠

とん蝶

１個【限定数300】432円

※お一人さま３点まで

※12：00からの販売

※画像はイメージです５月26日(火)限りイコマ製菓本舗

レインボーラムネ

１箱(約550ｇ)【限定数240】1,201円

※お一人さま３点まで

3. 同時開催！ 全国の道の駅から厳選した「道の駅セレクトショップ みちのたより」

全国の道の駅から「珍しくて、また食べたくなる」ような、各地の“いいもの”を厳選して取り揃えました。その土地ならではの名産品をお楽しみいただけます。

※画像はイメージですみちのたより

【沖縄県】

じーまーみ豆腐

65g×３ 594円



【青森県】

ちいちゃんの想い出りんご

720mL 1,080円ほか

※表示価格には消費税が含まれています。