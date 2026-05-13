鞄ブランド「YOUTA」20周年の到達点。1500年の歴史を持つ越前漆器と兵庫・豊岡の鞄職人が共鳴する「20th 漆黒リザード」を限定発売。

有限会社ベーシック「20年目の到達点。伝統工芸・越前漆器と鞄の聖地・豊岡の技術が融合した『20th 漆黒リザード』」

ダレスバッグブランド「YOUTA（ヨータ）」（運営：有限会社ベーシック、所在地：東京都中央区）は、ブランド創設20周年を記念した特別モデル「20th 漆黒リザード」シリーズを発表いたします。本作は、福井県の伝統工芸「越前漆器」と、鞄の聖地「兵庫県豊岡市」の技術を融合させた、20年目の集大成となるプロダクトです。

■ 20年目のコンセプト：二つの伝統が織りなす「究極の黒」YOUTAが20周年の節目に掲げたコンセプトは「究極の黒」。

「漆黒の対比：リザードの動と、漆の静」



バッグの顔となるハンドルには、1500年の歴史を持つ「越前漆器」の本漆塗りを採用しました。越前の職人が一点ずつ、刷毛で漆を塗り重ね、磨き上げる工程を幾度も繰り返すことで、吸い付くような質感と深淵な光沢を実現。この「静」の黒に、野生の力強さを感じさせる特注色「リザードPVC」の「動」の黒を組み合わせ、異なる二つの黒が響き合う唯一無二のデザインが完成しました。

■ 開発秘話：代表が語る「一生モノ」への新たな定義本作の誕生背景には、代表・菅原のモノづくりへの強い信念があります。

「プロフェッショナルの品格を。都会的なビジネススタイルに馴染む漆黒の存在感。」「性別を問わず愛されるタイムレスなデザイン。リザードの輝きが装いに華を添える」

―― なぜ、今「漆（うるし）」だったのか？

「福井県・鯖江市の工房にて、一点ずつ漆を塗り重ねる熟練の職人。完成まで数ヶ月を要する。」



「20年間バッグを作り続けてきて、最も表現が難しかったのが『深い黒』でした。漆は、一度塗っただけではあの深みは出ません。何度も塗り重ね、研ぎ澄ます工程が、私たちの20年の歩みと重なりました。福井の工房で初めて仕上がったハンドルを手にした時、掌（てのひら）に吸い付くような感触に『これだ』と確信しました。」

―― リアルレザーではなく、あえてPVCを選んだ理由は？

「実用的ラグジュアリーという最適解、最新のエンボス技術によるリザード模様」



「『一生モノ』の定義をアップデートしたかったんです。本革のリザードは美しいですが、雨を気にしながら使うのは現代のビジネスパーソンにとってストレス。20周年モデルは、最高に美しく、かつ『雨の日でも最強』であってほしかった。機能美を追求した結果の、必然の選択です。」

■ 徹底的なこだわり：見えない部分に宿るホスピタリティ

豊岡鞄認定工場による仕立て： 日本最大の鞄産地、兵庫県豊岡市の熟練職人が、コンマ数ミリの精度でリザード模様を合わせ、一針一針縫い上げます。

豊岡鞄認定工場で制作

特注ダークグレーの「カバンの骨」： 美しいフォルムを一生保つための型崩れ防止パーツも、本モデル限定の特別色で同梱。

YK2横型Lサイズと「カバンの骨」特注カラー型崩れを防止しカバンの自立をサポート

特注ダークグリーンの内装： 蓋を開けた瞬間に広がるのは、知性を象徴するブランドカラーの深緑。

「バッグを開けた瞬間に広がる漆黒と統一された世界観」

先行予約特典： 非売品の「20周年ロゴ刻印本革キーストラップ」を、先行予約者限定で贈呈。

「20周年のロゴを特別に刻印。バッグのスペアキーが付属」

■ 商品概要ラインナップ

漆黒リザード ダレスバッグ 横型Mサイズ

\49,500(税込)

サイズ：縦：30cm、横(下部)：41cm、マチ幅14cm

素材：外装 = リザードPVC、内装 =ポリエステル

重さ：約1100g

商品ページ：

https://basicstyle.co.jp/products/yk-0007-lizard

漆黒リザード ダレスバッグ 横型Lサイズ

\52,800(税込)

サイズ：30cm、横(下部)：45cm、マチ幅15cm

素材：外装 = リザードPVC、内装 =ポリエステル

重さ：約1150g

商品ページ：

https://basicstyle.co.jp/products/yk-0002-lizard

漆黒リザード ダレスバッグ 縦型Lサイズ

\52,800(税込)

サイズ：39cm、横(下部)：34.5cm、マチ幅14.5cm

素材：外装 = リザードPVC、内装 =ポリエステル

重さ：約1120g

商品ページ：

https://basicstyle.co.jp/products/yk-0003-lizard

販売数量： 各サイズ限定15個（計45個）

先行予約開始日： 2026年5月中旬（公式サイト＆日本橋店限定）

デリバリー予定： 2026年7月上旬

■ YOUTAについて

2006年の創設以来、「遊び心のある大人のビジネススタイル」を提案。鞄の聖地・豊岡の技術をベースに、現代のビジネスシーンに最適化されたダレスバッグの機能美を追求し続けています。

【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社ベーシック 担当：菅原

公式サイト：[https://basicstyle.co.jp/]