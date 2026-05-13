ブルックス ブラザーズとハワイの名門ブランド「レインスプーナー」がタッグを組んだコラボレーション第2弾が登場！

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

Brooks Brothers x Reyn Spooner Special Collaboration 特設ページ(https://www.brooksbrothers.co.jp/page/?id=ss26-reynspooner)

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン （東京都品川区、代表取締役社長：足達 成幸、以下 ブルックス ブラザーズ）が、ハワイ発祥の名門ブランド、レインスプーナーとタッグを組んだコラボレーション第2弾を発売します。

本コラボレーション商品は、5月13日（水）よりブルックス ブラザーズ 公式オンラインストアおよび、ブルックス ブラザーズ店舗（アウトレット店除く）にて販売されます。

長年にわたってトラッドファンから愛されるレインスプーナーに別注した特別なエディションをぜひお楽しみください。

Item 01 アメリカ建国250周年を記念した限定モデル

Shirts 各\30,800 INC. TAX

7月4日のアメリカ独立記念日を祝うため、毎年限定のデザインを発表しているレインスプーナー。今年は独立250周年という節目を迎え、より大きな意味をもつアイテムになっています。今季はそのアニバーサリーモデルをベースにしたコラボレーションシャツを製作。胸ポケットをなくしてドレス感を高めつつ、ブルックス ブラザーズのアイコン“ゴールデン フリース”の刺繍をプラス。さらに裾を通常のストレートカットから変更し、自然にラウンドさせました。さりげないアレンジですが、裾をタックアウトしたときにひと味違う表情を演出。ディテールにこだわる方にぴったりです。

＜Exclusive Detail＞

フェスティブな柄とアメトラアイコンが共演

アメリカの国鳥ハクトウワシや星条旗、ハワイ州旗「カ・ハエ・ハワイイ」やハイビスカスなどを組み合わせたデザイン。“ハワイの夏” “祝祭” “リゾートムード”を表現した華やかな一着です。そこへ溶け込むように配した、ネイビー刺繍のゴールデン フリース。アメリカ・ハワイ・そしてアメトラの歴史が交差するコラボレーションモデルです。

Item 02 定番の半袖シャツをポケットレスに別注

Shirts 各\30,800 INC. TAX

レインスプーナーの代表作といえる「ラハイナセイラー」柄のアロハシャツ。シワに強く、耐久性にも優れた“スプーナークロス”に、ハワイ州旗「カ・ハエ・ハワイイ」、州花「マオ・ハウ・ヘレ」、州鳥「ネネ」、州木「ククイ」を並べています。かすれたような独特の発色は、柄をあえて裏側からプリントすることで表現したもの。着込むにつれて独特の味わいが生まれるのも魅力です。ブルックス ブラザーズ別注モデルでは、上の建国250周年シャツと同様にポケットレス＆ラウンドテールを採用。今季はマイルドなトーンがベージュやホワイトのパンツと相性抜群な3色を製作しました。

＜Exclusive Detail＞

ゴールデン フリースの刺繍もアクセントに

すっきりしたポケットレスの胸元に、ネイビー刺繍のゴールデン フリースをプラス。ベーシックでありつつアイコニックなバランスを表現しています。ちなみにレインスプーナーの特徴として、襟がボタンダウンである点にも注目。リラックスしたアロハシャツでもきちんと見えることに加え、アメトラアイテムとの相性がいいのも魅力です。

Item 03 ポロシャツ感覚で着られるプルオーバー

Shirts \30,800(ホワイト) \33,000 (FUN仕様) INC. TAX

上と同じラハイナセイラー柄のシャツですが、こちらはプルオーバー型。フルオープンのものよりすっきりとした印象で、ポロシャツのような感覚で着こなせます。一枚でサラリと着てもよし、インナーにTシャツをレイヤードしてもよし。ボタンの開け具合でも表情を変えることができ、さまざまなニュアンスを楽しめます。ホワイト×ネイビーのシンプルな配色に加え、ブルックス ブラザーズらしい“FUN”仕様もラインナップ。身頃・襟・袖・ポケットなど、細かく色を切り替えてポップな軽快感を演出しました。こちらはポケットを残しつつ、ほかと同様ゴールデン フリースの刺繍もプラス。

＜Exclusive Detail＞

タックアウトが映えるラウンドテール

ブルックス ブラザーズ別注レインスプーナーに共通するのが裾のラウンドテール。オリジナルは裾がストレートにカットされていますが、こちらはわずかにカーブをつけています。裾をタックアウトして着たとき、両サイドに向かって勾配がつくことで腰周りが軽快な印象に。センタークリース入りのパンツなど、トラディショナルな服とも相性がよくなっています。

What's Reyn Spooner ?

カリフォルニアでメンスウェアショップを営んでいたレイン・マッカラーが、ハワイでスイムウェア作りをしていたルース・スプーナーとタッグを組んで1962年に創業。優れたクオリティに加え、ハワイの伝統的な柄を巧みにアレンジした独自のデザインでアロハシャツのトップブランドとして成長を遂げました。

【お問い合わせ先】

ブルックス ブラザーズ ジャパン TEL: 0120-02-1818

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